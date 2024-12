La Pampa apuesta por la tecnología: se lanzó programa de “Aceleración de Talentos Tech”

En el marco de la Expo Conecta Futuro se realizó en la tarde de hoy, en General Pico, el lanzamiento de Programa “Aceleración de Talentos Tech”.

De la mano del Consejo Federal de Inversiones, el Ministerio de la Producción de La Pampa -a través de la Agencia CITIA, la Dirección General de Economía de Conocimiento y Alkemy- lanzó el Programa de Aceleración Tech, una iniciativa pionera que busca fortalecer las competencias tecnológicas de talentos locales y conectarlos con empresas de base tecnológica de la región y más allá. Este ambicioso proyecto no solo responde a las demandas actuales del mercado laboral tech, sino que también posiciona a La Pampa como un referente en innovación y desarrollo IT.

El programa no se limita a la formación, sino que también facilita el proceso de inserción laboral a través de la Bolsa de Talento Tech de La Pampa. Esta plataforma innovadora permite a las empresas acceder directamente a perfiles tecnológicos certificados, optimizando el tiempo de contratación y asegurando una correspondencia precisa entre los requerimientos del puesto y las competencias del candidato.

En dialogo con la Agencia Provincial de Noticias, Ariel Todaro, Devoloper de la empresa Alkemy sostuvo que “la idea es entrenar y formar personas en talentos y habilidades tecnológicas, buscando luego una empleabilidad que permita aumentar el caudal de persona de la provincia que se inserten en el mundo laboral I.T.”.

El empresario tecnológico resaltó que “el Gobierno provincial está impulsando el proyecto y desde nuestra empresa llevamos varios años en el desarrollo de estos programas, sea por cuenta nuestra o en trabajo conjunto con empresas y gobiernos”.

“La idea es sumar personas que tengan algún tipo de conocimiento previo en tecnología, buscando alcanzar un nivel, que llamamos Junior o Seniuority Junior para su inserción en el mercado laboral, pero ya con un mayor conocimiento, no solo tecnológico sino también sabiendo lo que es trabajar con la tecnología, darle las herramientas para su desarrollo en el ámbito laboral”, agregó.

“Nuestro país tiene desde hace tiempo un crecimiento importante en perfiles tecnológicos y notamos que provincias como La Pampa y Tierra del Fuego están impulsando cada vez más ese crecimiento. Justamente buscan que m?ás jóvenes se sumen a este “Mundo IT” donde existe una gran oportunidad de continuar creciendo, porque el techo aún está muy alto y por ello es que debemo0s continuar trabajando”, sentenció Todaro, que agregó: “hay mucho recurso humano, muy bien formado y personas dispuestas a formar a otros, buscando apuntalar a los más jóvenes”.

Finalmente, al ser consultado por la necesaria e indispensable inserción de jóvenes con amplios conocimientos tecnológicos, el Devoloper de Alkemy destacó que “este programa busca apoyarse mucho en empresas locales y del resto del país, porque muchas de estas empresas están dirigidas por personas de más años, que no están quizá tan familiarizados con estas nuevas tecnologías y esto les estaría permitiendo estar a la vanguardia en su rubro, sumando además, perfiles más jóvenes con mucho valor y conocimiento para aportar”. Para Todaro, “hoy, la tecnología brinda aporte a lo tradicional, y a los nuevos desarrollos”.

