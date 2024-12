Intenso trabajo de Gobierno para mantener limpias las picadas cortafuegos

En distintos sectores productivos, el Gobierno de La Pampa, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, está ejecutando los trabajos de mantenimiento y rastreo de las picadas cortafuegos, para colaborar de forma preventiva y evitar la expansión de focos ígneos en diferentes zonas del territorio, ante la llegada de la temporada de incendios forestales.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati, recorrió una de las zonas donde se desarrollan los trabajos, ubicada entre las localidades de Árbol Sólo y La Pastoril. En diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, señaló la importancia de continuar con el Plan Integral de Prevención y Lucha Contra Incendios que está llevando adelante la Provincia desde el año 2017. “Todos los años la Dirección Provincial de Vialidad, por medio de empresas pampeanas que ofertan en las licitaciones públicas, ejecuta estas tareas en las zonas designadas. Los sectores a intervenir son el resultado de la evaluación conjunta con el Ministerio de la Producción y la Dirección de Defensa Civil del Ministerio de Seguridad y Justicia, para poder garantizar el mantenimiento y conservación del estado de las picadas, que tienen fines concretos tanto para un organismo como para otro”.

“Las picadas cortafuegos son una protección para el sector productivo rural, para la conservación del ambiente pampeano y un canal de acceso para brigadistas y bomberos que intervienen ante acontecimientos de incendios, permitiendo acciones de lucha contra los focos ígneos de manera más rápida y segura”, aseguró. Más adelante agregó que por la experiencia de los resultados de los incendios forestales “se sufren pérdidas económicas a los sectores agropecuarios e impactan sobre el ambiente y los paisajes pampeanos”.

“Este trabajo que llevamos a cabo tiene la característica de ser interministerial porque convergen el Ministerio de Seguridad y Justicia, el Ministerio de la Producción, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático y el nuestro a través de la la DPV. La realización de picadas cortafuegos están dirigidas a Áreas Protegidas y a Defensa Civil, si bien todas tienen el mismo objetivo principal evitar la propagación del fuego, las primeras además tienen como específico el resguardo de estos espacios y las segundas permiten mejores accesos a los lugares de siniestros”, concluyó. El avance de los trabajos en territorio Aníbal Becerra, responsable de la empresa a cargo de la ejecución de acciones en varios sectores, indicó: “tenemos adjudicadas las zonas A y B de las picadas de Defensa Civil, la cual terminaremos en unos días, y la zona A del Área Protegida que está compuesta por Parque Luro y Pichi Mahuida que se han finalizado. La lluvia nos ha favorecido en las actividades que desarrollamos. Hoy nos encontramos en la picada que nace en el límite con San Luis, entre Telén y Santa Isabel, culminando en el Sur, detrás de las Sierras de Lihuel Calel, también incluye el sector de Ruta 13 en cercanía de El Durazno y culmina en Árbol Sólo”.

Uno de los operarios de la empresa Becerra Macali, sostuvo que “los trabajos estarán finalizados para mediados de este mes, hace muchos años que venimos haciendo estas tareas de mantenimiento lo cual permite ir ampliándolas porque al estar conservadas años tras años podemos aumentar su ancho, las picadas están lindas con algunos renuevos que es lo normal”.

Áreas de trabajo de mantenimiento de picadas Las picadas para Defensa Civil se ubican en las zonas A, B y C, con trabajos que abarcan una superficie de 973 hectáreas en la Zona A, 894 hectáreas en la Zona B, y 596 hectáreas en la Zona C.

Las de Áreas protegidas donde el propósito es eliminar la vegetación seca o de mayor porte que pueda representar un riesgo en la propagación de incendios. Los trabajos se realizarán en la Zona A, que comprende la Reserva Provincial Parque Luro y la Reserva Provincial Pichi Mahuida, donde se rastrearán 209 hectáreas y se utilizarán topadoras para intervenir otras 8 hectáreas. En la Zona B, que incluye la Reserva Provincial Limay Mahuida, el Predio Provincial Chacharramendi y la Reserva Provincial La Reforma, se realizarán trabajos de rastreo en 93 hectáreas y de topado en 74 hectáreas. Finalmente, en la Zona C, que abarca la Reserva Provincial La Humada, se trabajará en 57 hectáreas tanto en tareas de rastreo como de topado, con un plazo de ejecución también de tres meses.

