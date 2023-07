La FuChad celebra sus 39 años y promueve el recambio generacional en la institución

La Fundación Chadileuvú (FuChad) comenzó a celebrar hoy sus 39º años de fructífera labor, con un acto que se concretó en el Auditorio Bustriazo Ortiz de Centro Municipal de Cultura (CMC).

La Fundación inició sus actividades el 28 de julio de 1984 como una expresión ciudadana en salvaguarda de los recursos hídricos de la provincia de La Pampa. Con el objetivo de profundizar estudios de la problemática hídrica en todos sus aspectos, divulgarlos e interesar a la comunidad y reclamar su participación en la recuperación, defensa y preservación de los recursos.

Su presidente, Alberto Golberg, habló con la Agencia Provincial de Noticias y detalló que la actividad de este viernes en el CMC comenzó con sus palabras de bienvenida.

Luego, se realizó una conferencia sobre la cuenca del Chadileuvú con el especialista José Gobbi. Seguidamente se presentó el documental que trata cuando el telegrafista Ángel Garay le escribió la carta a Juan Domingo Perón, al constatar el corte del río Atuel, para cerrar con un espacio musical.

Golberg se refirió al significado que tienen tantos años de lucha y remarcó que “significa mucho porque si uno consta que la Provincia se inició legalmente en el año 1952, tenemos un 60% de historia provincial. Siempre en una lucha desigual frente al poderío de Mendoza. De todas maneras, hemos llevado la llama encendida para una reivindicación constante de nuestros ríos. La acción de La Pampa no tuvo la repercusión necesaria de haber obtenido lo demandado durante tiempo, ya que el Atuel sigue con el cauce seco”.

“El Chadileuvú sigue seco, esto le produce un quebranto muy importante a la ganadería de la zona, como tener que transportar el agua para la bebida del ganado por muchos kilómetros”, agregó.

Luego remarcó el trabajo mancomunado con el Gobierno provincial, donde una de las actividades principales de la fundación es colaborar con las autoridades públicas en la solución de los problemas actuales y futuros en ese campo. Además, emprender cualquier otra acción, investigación o trámite vinculado con el conocimiento, defensa, uso, economía, administración y preservación de los recursos hídricos provinciales.

“A través de esto, hace 39 años que desarrollamos nuestra actividad, clases, conferencias. La Pampa tuvo cada vez mayor interés y conocimiento en el tema. Lo llevamos desde el principio, a través de las escuelas, con charlas, con los docentes. Lo hemos llevado hasta la Unidad Penal, en todos los ámbitos. En cuanto al conocimiento, para el pampeano no es problema”, detalló.

En ese sentido, continuó, “creo que tenemos que hacer algo más que trascender, de la Justicia nacional, la Corte Suprema de Justicia no tiene poder o no lo quiere hacer cumplir, con los fallos que ellos hicieron. Habría que empezar a molestar de alguna manera. Hace tiempo que la Fundación ha propuesto llevar nuestro reclamo del problema del agua a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, haciendo valer el derecho al agua”, explicó.

La Fundación Chadileuvú estuvo formada desde sus orígenes por un gran número de instituciones del medio, por gente independiente y por las más diversas expresiones políticas e ideológicas. En ese sentido, Golberg, alentó a sumarse y acompañar el trabajo que se realiza desde la entidad. “Todo esto que hablamos de la actividad, en este momento se está sosteniendo en un núcleo muy pequeño de gente ya mayor. Queremos seguir apostando a la continuidad, a trabajar por nuestros ríos y necesitamos de gente joven”, concluyó.

