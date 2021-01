La Feria del Libro de La Pampa: lo que viene entre lo virtual y lo presencial

La Secretaría de Cultura del Gobierno de La Pampa recordó, a modo de balance, que alrededor de 41 mil personas siguieron la programación de las distintas actividades de la 4° Feria Provincial del Libro, entre el viernes 2 y el domingo 4 de octubre del año pasado.

Talleres, capacitaciones, presentaciones y ventas de libros de autores pampeanos así como de editoriales que participaron en las ediciones anteriores de la feria formó parte de la programación virtual y a la que todas las ferias del país y del mundo debieron adaptarse.

“La feria provincial del libro en La Pampa no fue la excepción y la verdad es que superamos expectativas. Para este año se desarrollará con ambas modalidades y habrá edición presencial siempre que el contexto sanitario lo permita, aunque todavía no podemos programar una fecha con certeza.”, resumió la secretaria de Cultura, Adriana Maggio, a la Agencia Provincial de Noticias.

Y agregó “de poder volver, la edición central será en Lonquimay que nos quedó pendiente y es una localidad plena de letras que ya estaba trabajando en 2020, includo en un libro comubitario con la historia del pueblo. Esa será una de las líneas que reforzaremos como politica desde la Secretaría: trabajar con y en los municipios pampeanos, reforzar el vínculo naturaleza y cultura y mucha mucha acción para niños y jóvenes. La tarea de federalizar la cultura y considerar el derecho a la misma como la creación de cada argentino y del pueblo en su conjunto, debe empezar por casa, por los espacios cercanos a nosotros”.

En la feria pampeana también participó el Gobierno de San Luis con distintas actividades, y que luego desde el gobierno de Alberto Rodríguez Saá se invitó a La Pampa en la Primera Feria Digital del Libro San Luis 2020, en el mes de Noviembre de 2020.

En la página https://www.facebook.com/FeriadeLibroLaPampa se pueden visualizar las diferentes actividades de la edición virtual, que permitió la llegada a un público que la tradicional feria presencial no lo permitiría.

El público pampeano que siguió la programación, según el reporte de Facebook, fue de Santa Rosa, General Pico, General Acha, Toay, Eduardo Castex, Realicó, Victorica, Lonquimay, Guatraché e Intendente Alvear. Y entre los seguidores de otros puntos del país y del exterior, hubo público de Lima (Perú) y de las provincias de Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Chubut, San Luis, Santa Fe, Neuquén, Córdoba, Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para esta feria virtual, como modo de apoyo a nuestros escritores y artistas de diversas disciplinas, se desarrolló la tienda virtual de Arte Propio de la Secretaría de Cultura www.artepropio.com.ar

Esta plataforma online se presentó como un espacio de comercialización y venta de bienes culturales, que tiene como objetivo conectar los productos de nuestros escritores, artesanos y artistas a oportunidades de venta virtual, así como también conservar nuestra identidad y estimular el mercado de consumo interno.

“También en 2021 seguiremos entregando bibliotecas móviles a las localidades que no poseen biblioteca popular, si no hay lecturas que estimulen la curiosidad y la imaginación no hay cambios, no hay desarrollo, no hay revolución”, concluyó Maggio.