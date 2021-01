Ziliotto con el Consejo Agroindustrial Argentino

“Es necesario fijar reglas de juego claras y a largo plazo para planificar y proyectar la provincia y el país que queremos”, definió el Gobernador.

A través de una videoconferencia, el gobernador Sergio Ziliotto, participó de un encuentro con el Consejo Agroindustrial Argentino en la que analizaron las estrategias para la “Reactivación Agroindustrial Exportadora, Inclusiva y Federal”.

“Coincidimos con todos los objetivos de la iniciativa y considero que debemos avanzar a partir que estamos todos convencidos que el país, y en este caso nuestra Provincia, se desarrollan con inversión productiva y una alianza estratégica entre los sectores público y privado”, aseguró.

Del encuentro participaron el presidente del Consejo, José C. Martins, acompañado por representantes de más de 20 cámaras y sectores empresariales y el titular de la cartera de Producción de La Pampa, Ricardo Moralejo.

Propuesta del Consejo

El objetivo central es promover el aumento de exportaciones sumando 32 millones de dólares a las ya existentes, con lo que se generarían 210 mil empleos directos y 700 mil indirectos.

Bajo esta premisa el Consejo consensuó con el Gobierno nacional y plan de acción a través una “Estrategia Nacional Agroalimentaria” –ENA- tendiente a aumentar la producción, incrementar el valor agregado, generar empleo y promover las exportaciones, “en el marco de un sendero de desarrollo con inclusión”.

Para avanzar en este sentido se conformaron seis grupos de trabajo que abordarán los siguientes temas: 1) Proyecto de Ley de Reactivación Agroindustrial Exportadora; 2) Economías Regionales Agroindustriales; 3) Sector Carnes; 4) Facilitación Administrativa y Burocrática para Exportar; 5) Sector Pesca; 6) Sector Biocombustibles.

“Políticas de Estado y reglas a largo plazo”

El mandatario pampeano definió la necesidad de “fijar reglas a largo plazo, políticas de Estado a través de leyes que establezcan las reglas de juego para que sean perdurables y den previsibilidad a los inversores”.

“Estas acciones de desarrollo son transversales a distintas áreas del Gobierno de La Pampa. No solo involucra el Ministerio de la Producción, sino a la Secretaría de Energía por el tema de biocombustibles y al Banco de La Pampa como herramienta puesta al servicio del sistema productivo”, precisó.

Hizo mención de las líneas de créditos específicas que en La Pampa se pusieron en marcha para alcanzar el sector ganadero y también del Programa de Promoción de la Inversión Productiva, “para el que pusimos reglas de juego claras implementadas a través de tres leyes que están vigentes”.

En este sentido detalló que se dispuso una fuerte participación del Banco de La Pampa como fuente de financiación de proyectos a largo plazo; se creó un Fondo de Garantías de carácter público para las pequeñas y medianas empresas que no califican para el Banco Central; subsidio de tasas de hasta 15 puntos; incentivos fiscales por 10 años para incentivar la actividad económica y la generación de trabajo; y la creación de una Agencia de Inversión y Comercio Exterior.

