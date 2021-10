La cuestión de los ríos pampeanos presente en Tecnópolis

Con el objetivo de visibilizar la problemática de los ríos pampeanos la Secretaría de Recursos Hídricos de La Pampa participó el pasado fin de semana de la feria Tecnópolis en Buenos Aires, con la charla “Ríos pampeanos: expectativa vs realidad”.

La disertación estuvo a cargo del director de Políticas Hídricas de La Pampa, Gastón Buss y se llevó a cabo en el Auditorio Argentina Unida se Muestra. Estuvo presente el director de la Casa de La Pampa en Buenos Aires, Pablo Rubio.

“A la charla le pusimos el nombre ‘Ríos pampeanos: expectativa vs realidad’ para mostrar justamente las dos caras de un río, qué debería ser un río y cuál es la realidad, lo que es, en esto del agua que debería llegar a La Pampa y no llega”, explicó Buss a la Agencia Provincial de Noticias.

“La idea es aprovechar la concurrencia de público de todo el país para mostrar nuestra problemática e involucrar a otros sectores de la sociedad, más allá de la provincia de La Pampa”, agregó el funcionario pampeano.

Ante un auditorio mayormente integrado por jóvenes y niños, Gastón Buss brindó una presentación didáctica y entretenida, apoyada en datos e imágenes que contrastaron las dos realidades del Atuel: la mendocina y la pampeana.

“Hoy en día el famoso caudal mínimo de 3,2 metros cúbicos por segundo de agua que debería ingresar a La Pampa no se está cumpliendo. Más allá de la espera de un nuevo fallo de la Corte que diga en qué momento se tiene que dar ese caudal, al menos desde La Pampa se insiste en trabajar de manera conjunta con Mendoza para acceder a la gestión conjunta del río, que podamos ser parte de qué se hace y qué no se hace con el agua en el río Atuel”, sostuvo Buss.

