La Adela: un Pro Vida con fuerte desarrollo a la vera del río Colorado

Hasta la localidad llegó la directora de Planificación y Evaluación de Políticas Sociales, Laura Ramborger, quien fue recibida por el intendente municipal, Juan Barrionuevo y la responsable del área de Acción Social, Gabriela Vissani. El encuentro activó intercambios sobre diversos aspectos que hacen al manejo del programa provincial, próximo a cumplir 30 años. Con posterioridad se trasladaron hasta el Centro Comunitario La Adela (CECLA) donde observaron las tareas que allí se realizan, para luego seguir la recorrida por el predio de camping municipal y el mirador de las bardas, completando de esta forma la totalidad de las burbujas que se llevan a cabo en forma descentralizada en amplios espacios, tanto al aire libre como cubiertos. Como lugar al aire libre, se puede citar la utilización del río Colorado mostrando otra de las partes que da utilidad este caudal de agua por el que tanto se lucha en La Pampa.

“Buen aprovechamiento de los espacios”

Laura Ramborger manifestó que “estamos en un muy bonito lugar acompañando al municipio de La Adela que está llevando adelante el Plan Pro Vida en este contexto de pandemia con lo cual tuvieron que agudizar el ingenio para poder tener a todas las burbujas con el mayor distanciamiento posible, eso dio como resultado que se aprovechen muy bien los espacios que tienen”.

Explicó que “cuentan con lugares al aire libre, otros cerrados y por otro lado la característica de La Adela es que tiene agua propia, tiene río, por eso una de las ventajas es el aprovechamiento de este tiempo para que los niños y niñas aprendan a manejarse o por lo menos tengan herramientas para manejarse en el río.”

Comentó que “hay cinco burbujas trabajando en diferentes espacios y vemos que el acompañamiento de profesores, líderes y demás adultos es muy bueno, hay mucha cantidad de profesores para los niños y niñas asistentes lo cual da seguridad sobre todo trabajando en estos ambientes, en estos espacios grandes y el río, nos estamos informando también de las características que tiene el mismo y del cuidado que hay que tener”.

Apuntó que “tienen un guardavidas que realizó la carrera que ofreció el Ministerio de Desarrollo Social el año pasado. Vemos como el Plan Pro Vida en La Adela es una articulación de oportunidades laborales para los adultos y que puedan desarrollar su profesión”.

Ramborger puntualizó que “observamos que hay actividades para las infancias y adolescentes, personas mayores, una muy buena infraestructura que permite los cuidados que pretendemos con los protocolos, no hubo contagios en la colonia por lo que las actividades están muy buenas”.

Añadió que “están funcionando desde principio de enero y estamos contentos con lo que vemos. Esto es lo que habíamos pedido, que se aprovechen los recursos locales, que el recurso humano sea en lo posible de la localidad pero que sean profesionales y líderes, además es una oportunidad de trabajo. Quienes asisten al Pro Vida están cuidados que es lo que nos proponemos con Pro Vida, que las personas que asistan a las actividades estén cuidadas, estén protegidas y miradas permanentemente”.

Remarcó que “todo esto sin el fuerte compromiso de la gestión municipal no se puede llevar adelante. Pro Vida es un programa descentralizado por lo tanto la Provincia propone y el municipio acepta y le da la impronta local, por eso que cada una de las colonias de verano, donde se desarrolla el Pro Vida tiene sus particularidades, no vamos a encontrar ninguna colonia igual a otra. Así como La Adela tiene el río y los chicos aprenden a andar en kayacs en otros lugares hay otros aprovechamientos de los espacios”.

Reiteró que “sin lugar a dudas el rol de la gestión municipal, institucional, es fundamental porque es quien marca el rumbo de lo que quiere hacer. Y en esto de pensar de que en el verano los chicos y chicas estén cuidados es también una oportunidad para que profesores y profesoras, los estudiantes, tengan una oportunidad de trabajo. Articular con instituciones, hacer el control del niño sano, etc. Hay muchas cosas que se hacen en este tiempo intenso de verano por ejemplo pedirle al personal que se capacite, que tengan la formación que estamos pidiendo, que más allá de lo académico o profesional tengan una mirada sobre la protección de derechos, transversalidad de género y la planificación. Son gestiones que promovemos y que está en la gestión municipal incentivarlas porque todas están cuestiones juntas, articuladas y sumadas hacen a la calidad de los servicios”.

Recordó que “el Gobierno de La Pampa junto con los municipios quieren dar servicios de calidad, que los chicos y las chicas estén cuidados, protegidos y seguros y que los adultos que traen a sus niños sepan que van a estar en un lugar de contención, eso es fundamental”.

Agradeció “a todo el equipo municipal que hace un trabajo todo el día para que se puedan aprovechar los espacios, la infraestructura y demás, hay mucha gente trabajando que arranca muy temprano para que todo esté en condiciones para cuando empiezan las actividades entre las 8 y las 9”, finalizó.

Conceptos de Juan Barrionuevo

El intendente municipal, Juan Barrionuevo, aseguró que “hay un fuerte compromiso y apoyo en el trabajo de lo que es el Pro Vida 2022 por parte del municipio” y agradeció “la presencia de la Directora General de Planificación y Evaluación de Políticas Sociales en la localidad, ella, su equipo como tantos otros funcionarios del gabinete provincial se hacen presentes siempre en La Adela y en toda la Provincia, esto habla a las claras de la descentralización, funcionarios que recorren con pandemia, con días de bajas o altas temperaturas o lluvias, esto es parte del compromiso que tiene el ejecutivo encabezado por el gobernador Sergio Ziliotto”.

Remarcó que “nosotros aplicamos esa descentralización en el Plan Pro Vida que se está llevando a cabo, en estos dos años con la pandemia se pudo trabajar muy bien en burbujas porque ofrecemos varios lugares para que esas burbujas puedan realizar sus actividades sin cruzarse entre ellas por eso es que asisten tantos niños y niñas y no tenemos un límite de asistencia”.

Apuntó a que “el personal idóneo que son profesores y líderes hacen un trabajo en conjunto con las distintas instituciones como por ejemplo el CECLA, la pileta, el predio de deportes en la barda, el camping, el mirador, son varios lugares que permiten que llevemos adelante el Pro Vida sin ningún tipo de problemas tal es así que no se suspende cuando llueve ni cuando hace mucho calor. Siempre el equipo municipal y los profesores se encargan de llevar adelante las actividades”.

Consideró que “hay que descentralizar y también ingeniárselas para ver de qué manera seguimos conteniendo a los chicos para que se sientan bien, se sientan cuidados, protegidos, etc. Nosotros interactuamos con otras instituciones como Bomberos Voluntarios, la Policía, la biblioteca y demás donde reciben a nuestros niños y niñas de la colonia de vacaciones“, concluyó.

Gabriela Vissani: “la variedad de espacios físicos nos permite trabajar muy bien”

Gabriela Vissani es responsable del área de Acción Social de la municipalidad local y comentó que “el Pro vidaverano 2022 está trabajando muy bien con 253 inscriptos entre niños, niñas, adolescentes, personas mayores del sub programa Cumelen y personas con discapacidad”.

Consideró que “la variedad de espacios físicos que tiene La Adela nos permite trabajar muy bien en burbujas ya que la pandemia nos obligó a todos y a todas a realizar un cambio enorme respecto de la manera de realizar las actividades. Nosotros lo implementamos el año pasado y la realidad es que los chicos y los grandes disfrutan de recorrer los múltiples espacios que tenemos, esto nos da la oportunidad de realizar distintas actividades. Fue una iniciativa del año pasado y que en este 2022 también la llevamos a cabo”.

Apuntó que “el acompañamiento del Gobierno provincial a través de sus funcionarios es fundamental, sobre todo cuando nosotros estamos trabajando con estos grupos etarios y necesitamos estar todo el tiempo capacitándonos y tener un contacto permanente ante la duda, ante la implementación de alguna cosa. Estamos en un contexto de pandemia y tenemos que acomodarnos todo el tiempo y por eso estamos muy contentos de que nos sigan apoyando”.

Puntualizó que “el Pro vida es el plan para todas las familias adelenses y pampeanas y es por eso es que quiero agradecerles a las familias que nos siguen acompañando y confiando en esta colonia de vacaciones que viene desde hace muchos años y que la podemos llevar adelante”, enfatizó.