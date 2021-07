La Adela: detienen un viajero con más de $ 8 millones sin declarar

Personal de la División Toxicomanía La Adela y del Puesto Caminero de esa localidad, que se encontraban realizando un operativo antinarcóticos, procedió a la detención de una persona que transportaba más de 8 millones de pesos sin justificar su origen.

Los procedimiento se iniciaron durante la tarde de ayer, cerca de las 20, donde el personal policial detectó el arribo de un automóvil marca Volkswagen modelo Gol Trend, color gris, proveniente de la Capital Federal, con destino a la ciudad de Puerto Madryn (Chubut), conducido por un hombre de 68 años.

Al momento de realizar una inspección externa del vehículo con un can antinarcóticos, el ocupante del mismo adujo en forma espontánea que llevaba en el baúl ocho millones de pesos. De la inspección con el can se obtuvo resultado negativo en la búsqueda de estupefacientes.

Posteriormente, el conductor exhibió en forma voluntaria dos bolsos que se hallaban en el baúl del vehículo, los cuales estaban tapados con varias bolsas de alimento para perros. Al realizarse un arqueo del dinero, previo tomar los recaudos legales, se contabilizó una suma superior a $ 8.000.000.

Ante esto, se dio intervención del suceso al juez federal Juan José Baric, y teniendo en cuenta que la documentación presentada para justificar el traslado del dinero no sería actual y dataría de un tiempo ya importante, este dispuso el secuestro preventivo del dinero y la notificación en libertad del conductor del vehículo. La causa tiene como fin establecer el origen del dinero y si el mismo podróa provenir del lavado de activos.

Es importante remarcar que hace seis días el mismo personal secuestró una suma mayor a 17 millones de pesos, en la misma situación.

