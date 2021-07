El Plan Mi Casa genera fuentes de trabajo y el compre local en Parera

El jefe comunal de la localidad que mañana 21 de julio cumplirá sus 124 años de fundación, agradeció el convenio firmado con el gobernador, Sergio Ziliotto para la compra del terreno donde se construirá el colegio secundario y estimó que “en poco tiempo más se está concretando el asfaltado de varias calles, solo hay que definir de qué manera de hace, si por licitación o administración municipal”, afirmó.Olivero, en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, indicó que “hace unos días el gobernador Ziliotto por decreto autorizó los recursos que van a ser transferidos a los distintos municipios y según la información que tengo por parte del presidente del IPAV, Jorge Lezcano ya estarían transfiriendo el anticipo para Parera. Son ocho (8) viviendas que quizás no sea importante en el número porque no cubre la demanda, pero sí en la generación de empleo y el movimiento económico local. En esta época donde no hay demasiado trabajo nosotros contratamos albañiles del pueblo y en cuanto a los materiales hacemos el compre local”, enfatizó.El intendente manifestó que “a mi me gusta el sistema que implementa el Plan Mi Casa y se lo hice saber al gobernador, Sergio Ziliotto, porque es importante, es descentralizar, es el manejo de fondos por parte de los municipios. Es algo distinto a una licitación provincial. En la época de Carlos Verna eran viviendas sociales que se hacían por administración y tuve la posibilidad de construir unas cuantas casas de ese plan llamado Provincia y Municipio (PyM). El “Mi Casa” es un mecanismo adecuado porque generamos más fuentes de trabajo y el compre local que es fundamental. En 15 días más estaríamos comenzando con la construcción”.

Construcción del colegio secundario

Olivero contó que “ya firmamos el convenio y recibimos los primeros aportes, estamos en la etapa de la escritura, queremos escriturar directamente a nombre de la Provincia para eliminar ese paso previo. En eso estamos avanzando. Cuando el gobernador estuvo en la localidad firmamos el convenio y me hizo ilusionar con que la licitación del mismo no tarde demasiado. El terreno reúne todas las condiciones exigidas por Obras Públicas bajo el diseño y el proyecto que ellos ya tienen elaborado. Tiene los servicios esenciales de agua, luz y gas, es una necesidad tener ese colegio porque tenemos una matrícula muy importante de 270 alumnos en el colegio secundario y las condiciones del actual edificio no son cómodas ya que es una construcción destinada a ramos generales más allá de las modificaciones que le hemos realizado”.

Cámaras de vigilancia en la calles

Sobre la colocación de cámaras de vigilancia manifestó que se trata de un proyecto muy avanzado. “Se firmó un convenio por 2 millones de pesos transferidos por Provincia para que el municipio pague la instalación y monitoreo, van a ser colocadas en lugares estratégicos”.

Añadió que “el convenio que firmé con el gobernador por 10 millones de pesos, son 8 millones para la construcción del colegio secundario y 2 millones para la instalación de las cámaras de seguridad”.

Centro de Estudios Virtuales

Antes de un nuevo aniversario se inauguró el Centro de Estudios Virtuales y sobre el particular, el intendente de Parera dijo que “era un proyecto que teníamos en mente desde el inicio de mi gestión y hoy inauguramos la sede que tendrá este centro. Hemos firmado con el Centro de Altos estudios de General Pico lo que nos permitirá luego firmar con distintas universidades. Ya van a comenzar las inscripciones para este cuatrimestre pero el objetivo central es darle la posibilidad a los jóvenes y a todas las personas para que puedan hacer carreras terciarias o universitarias. La educación es la base del crecimiento y el desarrollo, hay que apostar a la educación. Un chico que proviene de una familia humilde le es imposible una carrera donde se tenga que trasladar a Córdoba o a nuestra propia provincia. Es muy importante que uno pueda estudiar desde su pueblo en forma virtual con costos muy accesibles porque se hace cargo el municipio, la universidad y la persona que quiera estudiar. Es importante que lo hagamos en la semana de nuestro aniversario, es algo que no se ve, pero el hecho de que no se vea no deja de ser importante”, reiteró.

Asfalto

Uno de los anhelos de los intendentes es la realización de asfalto. “Hemos conversado con el Gobierno provincial veremos de qué manera lo haremos, la posibilidad de hacer nuevo asfalto por administración es la más cercana. Se ha trabajado en muchas alternativas y estamos encaminados, hay un proyecto en el APA para la construcción de cordón cuneta, badenes y demás que son necesarios para el asfalto. Con ese proyecto vamos a llegar bien a dar la infraestructura para el nuevo asfaltado, estamos en el tema y la Provincia me escucha, tenemos que cerrar algunos números y decisiones políticas que debe tomar el gobernador, pero vamos bien encaminados”, puntualizó.

Informó que “se ha reparado el asfalto, se hicieron muchos metros de cordón cuneta, badenes, bacheo, hay inversiones en el parque automotor y en otras cosas menores como la iluminación del acceso con luminarias Led, parques, plaza saludable, WI-FI en la plaza central y tantas cosas. Así llegamos a este aniversario, con ganas de seguir trabajando”.

Consideró que “cada cumpleaños de Parera para mi es especial porque es el pueblo donde elegí vivir, yo soy de Rancul y Parera me adoptó, más allá del rol de intendente me hice muy parerense”.

Explicó que “uno a veces tiene momentos difíciles y es ahí donde aparece la solidaridad, el respeto y el cariño de toda la gente de mi pueblo, reflota una comunidad solidaria como una familia grande. Cuando surgen los cumpleaños yo los vivo de una forma particular, hoy en la inauguración del centro de estudios decía que todos los parerenses cumplimos dos veces los años, uno cuando nacimos y otro cuando es el aniversario de nuestro pueblo. El 21 de julio cumplimos todos los parerenses, por eso les digo que sientan como propio el día, el miércoles es el cumpleaños de todos”.

Agradeció “a todo el gobierno de la Provincia, al gobernador Sergio Ziliotto, a todos sus ministros, a aquellos que trabajan en Secretarías, en Subsecretarías, me he sentido cómodo en este año y medio como intendente de Parera, me he sentido bien y seguramente va a seguir así”, finalizó.