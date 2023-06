Kittler: “Dejo un municipio de pie”

El intendente de Bernasconi, Miguel Kittler, anunció que se está refaccionando y ampliando el acceso de la localidad, mientras que por otro lado informó que dejará a su sucesor “un municipio de pie”.

Pasadas las elecciones y donde en Bernasconi se producirá un cambio de color político, ya que el 10 de diciembre asumirá el joven del Frejupa Germán Rauschemberger, La Arena dialogó con el actual intendente Miguel Kittler (JxC) quien en principio dijo que “todavía no se ha acercado Germán por acá, no nos hemos encontrado, yo sigo trabajando, voy a seguir trabajando hasta el último día haciendo las cosas que hay que hacer, cumpliendo con todo mi deber”.

En esa línea manifestó que “en la portada estamos haciendo una ampliación de la fachada del acceso, tratando de modernizarla lo mejor posible. La ampliación fue diseñada primero por mí, después se la pasé a un amigo que es arquitecto que me la pasó en su debida forma, es un hijo de Bernasconi que me hizo el trabajo como donación”.

– El intendente electo dijo que se le había ganado a una buena gestión, ¿qué le hizo pensar?

Lo que él dijo, que fue una buena gestión, no la puede discutir nadie, cuando Germán entre va a encontrar un municipio de pie, no de rodillas como lo encontré yo, donde le tuve que poner mucha pila, mucho trabajo, apliqué toda mi experiencia de 40 años de comerciante, la volqué toda a la administración municipal y fue una buena gestión.

– ¿Cómo va a recibir económicamente Rauschemberger a la Municipalidad?

– No sabemos cómo vamos a llegar a fin de año, pero las cuentas van a estar en cero, no va a tener deudas de ningún tipo. Es súper importante. Nosotros no teníamos plata ni para pagar los sueldos, tampoco plata en la caja y cuentas para pagar. Eso está todo subsanado, teníamos un parque automotor destrozado, prácticamente no teníamos parque automotor, se vendió todo lo que estaba mal y se compró todo nuevo.

¿Qué va a hacer después, seguirá en política?

– En principio cumplir con mi deber hasta fin de año y de ahí en más volver a mi trabajo, al cual siempre me dediqué y que en estos cuatro años lo dejé un poco de lado, para atender la obligación por la cual el pueblo me puso, no me hago ningún problema, tengo trabajo, tengo mis empresas en marcha. Creo que tendría que ser así en todos los niveles, a lo sumo dos períodos, hay mucha gente que no quiere largar el banquito, seguir sentado siempre en un lado y en el otro, pero siempre estar prendido de la teta del Estado, y no es bueno.

