Juicio Sub-Zona 14: “Hay un Estado democrático que ampara y defiende derechos”

Hoy comenzará la tercera instancia del juicio por delitos de lesa humanidad a los represores de la denominada Sub-Zona 14, durante la última dictadura militar argentina y en la etapa previa al golpe. La provincia de La Pampa estaba bajo esa denominación y se juzgará la comisión de delitos contra la integridad sexual de las personas detenidas durante esa etapa.

“Desde el Gobierno provincial asumimos el compromiso de que se llegue a la verdad histórica de lo sucedido en nuestra Provincia durante la dictadura. No fuimos una isla. Esto ya se comprobó durante las dos instancias anteriores de este enjuiciamiento”, afirmó el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Daniel Bensusán.

“Aquí hubo víctimas. Personas a quienes conocemos con nombres y apellidos. Pasaron muchos años esperando llegar a la verdad y poder ver que sus casos no quedaron en la nada, que hay un Estado democrático que los ampara y que defiende sus derechos, distinto del que debieron padecer por aquellos años”, añadió.

También dijo que “atravesamos el período democrático ininterrumpido más largo de la historia argentina y en ese marco es que, en el marco del Estado de derecho, se pueden llevar adelante estos procedimientos judiciales, para traer justicia donde no la hubo. Es la única forma de cerrar las heridas que dejó este tiempo oscuro que nos tocó vivir a todos los argentinos, y de que estas situaciones no se vivan nunca más en nuestro país”.

Informó que, desde el Gobierno provincial, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, “se asume ante el juicio de la Subzona 1.4, como ocurrió en las primeras dos etapas, la tarea de poner en marcha el dispositivo de acompañamiento y asistencia al Tribunal Oral Federal de Santa Rosa y la colaboración en toda la logística de las audiencias para garantizar su desarrollo”.

Desde la Subsecretaría de DDHH se realizó la notificación de las víctimas y las y los testigos. También la asistencia, a través de un equipo multidisciplinario, a quienes deben declarar ante el tribunal. Posteriormente a la presentación su contención, luego de revivir lo acontecido en los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.

