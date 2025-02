Con la participación de unos 600 deportistas de toda la Provincia, se pusieron en marcha ayer las finales provinciales de los Juegos Deportivos Pampeanos de Verano 2025 en la localidad de Miguel Riglos.  

Las competencias que son organizadas por la Subsecretaría de Deportes, Recreación y Turismo del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos de La Pampa, tuvieron ayer su primer día de actividad en las instalaciones del Club Unión de Miguel Riglos, donde continuarán las competencias hasta mañana.Por la noche, en tanto, se desarrolló el acto inaugural en el anfiteatro de la localidad donde desfilaron todas las delegaciones y cerraron disfrutando de un espectáculo brindado por un grupo de danzas folclóricas de la Municipalidad.El acto estuvo encabezado por la vicegobernadora de La Pampa, Alicia Mayoral; el ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Diego Álvarez; el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, Hernán Pérez Araujo; el diputado provincial Federico Ortiz; el intendente de Miguel Riglos, Lautaro Calzado; el subsecretario de Deportes, Recreación y Turismo Social de la Provincia, Ceferino Almudévar; el director de Deportes de La Pampa, Alejandro Bagatto; entre otras autoridades provinciales y de diferentes localidades.

Bienvenida

“Es tremenda la energía que contagian todos”, dijo el intendente Calzado al darle la bienvenida a las delegaciones. “Estamos muy contentos de recibirlos en nuestra localidad. Este es un evento hermoso por lo que representan los Juegos, que no solamente es la dedicación y compromiso de los chicos, sino que es un evento que resalta valores como el respeto, la solidaridad y el trabajo en equipo. Y la posibilidad de todos los chicos de compartir con otros de diferentes localidades, y vivir experiencias que siempre recodarán”, agregó Calzado, quien agradeció especialmente al ministro Diego Álvarez por tenerlos en cuenta como sede. “Es un desafío enorme y un orgullo”, señaló.

Estado presente

A su turno, el ministro Álvarez retribuyó los saludos al intendente y dijo que no era casualidad que estén otra vez en Miguel Riglos, porque “Riglos cumple y está a la altura de las circunstancias”.

Agradeció a cada una de las personas que trabajan para que puedan llevarse a cabo estos Juegos, como también las colonias de vacaciones de cada localidad, y destacó que “el Pro Vida sintetiza lo que está bien” porque se trata de “una política social que llega a todas las localidades de la Provincia”.

Añadió que con estos programas en cada localidad “niños, niñas y personas mayores tienen las mismas oportunidades de disfrutar de la recreación y el deporte”, y manifestó que aunque en esta ocasión se compite, “lo que queda es la relación fraternal y el construyendo puentes”. Y remarcó que se genera “una identidad propia” en cada localidad y con los otros pueblos, con lo que “se logra construir nuestra pampeanidad”.

“Tenemos que sentirnos orgullosos de decir que somos pampeanos y pampeanas, que vivimos en una Provincia donde hay un Estado presente, con un Gobierno que encabeza el gobernador Sergio Ziliotto, quien nos da instrucciones de que el Estado sea el que genere las oportunidades”, manifestó Alvarez.

Y cerró expresando que “en la mayoría de las localidades, si no estuviera el Estado municipal o provincial, muchos no podrían estar disfrutando de una colonia de vacaciones”.

Protagonistas

Las finales 2025 de los Juegos de Verano están protagonizadas por deportistas convencionales y con discapacidad que compiten desde ayer en las siguientes disciplinas: bádminton, boccia y natación para personas con discapacidad; natación, beach voley, fútbol mixto y carrera de aventura para los convencionales en las categorías Sub 13 y Sub 14.

Estas finales que marcan la culminación de las colonias Pro Vida, se extenderán hasta mañana con las diferentes competencias en las instalaciones del Club Unión de Riglos. El cierre está previsto para el mediodía de este jueves, con la entrega de premios.

Las y los jóvenes participantes, que para llegar a estas finales provinciales sortearon previamente las instancias locales y zonales, representan a las diez zonas en las que está dividida la Provincia para las competencias:

Zona 1: Maisonnave, Rancul, Realicó, Parera, Ingeniero Luiggi, Embajador Martini y Quetrequén.

Zona 2: Intendente Alvear, Alta Italia, Bernardo Laurroudé, Falucho, Coronel Hilario Lagos, Vértiz, Speluzzi, Adolfo Van Praet, Sarah, Ceballos, Ojeda y Falucho.

Zona 3: Eduardo Castex, Trenel, Arata, Caleufú, La Maruja, Pichi Huinca, Conhelo, Rucanelo, Monte Nievas y Metileo.

Zona 4: Lonquimay, Quemú Quemú, Villa Mirasol, Colonia Barón, Miguel Cané, Catriló, Uriburu, Anguil, Dorila, Relmo y Agustoni.

Zona 5: General Pico.

Zona 6: Victorica, Luan Toro, Carro Quemado, Telén, Mauricio Mayer, Loventué y Winifreda.

Zona 7: Santa Rosa.

Zona 8: Jacinto Arauz, Abramo, Bernasconi, La Adela, Guatraché, Colonia Santa Teresa, General San Martín, General Campos y Cuchillo Có.

Zona 9: Macachín, Toay, General Acha, Miguel Riglos, Rolón, Tomás M. Anchorena, Doblas, Ataliva Roca, Quehué, Alpachiri, Perú, Colonia Santa María y Unanue.

Zona 10: Colonia 25 de Mayo, Puelches, Gobernador Duval, Limay Mahuida, Chacharramendi, La Reforma, Puelén, La Humada, Algarrobo del Águila, Santa Isabel y Casa de Piedra.