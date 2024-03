Inicio de vacunación y enfermedades zoonóticas se trataron en COPROSA

Los temas prioritarios de este encuentro fueron el inicio de la 1° Campaña de vacunación contra la fiebre aftosa a partir del 11 de marzo, la situación en la Provincia respecto de enfermedades zoonóticas como encefalomielitis equina, carbunclo y gripe aviar, también sobre el funcionamiento de los entes sanitarios.

Formaron parte del encuentro la ministra, Fernanda González; el subsecretario de Asuntos Agrarios, Ricardo Baraldi, el director de Ganadería, Marcelo Lluch y la subdirectora de Producción Animal y Zoonosis, Laura Martínez, además de las instituciones integrantes de dicha Comisión como SENASA, Colegio Médico Veterinario, CARBAP, Facultad de Ciencias Veterinarias, Sociedad Rural Argentina y Federación Agraria Argentina.

Concluido el encuentro desarrollado en la sede del Vivero Provincial, el subsecretario comentó a la Agencia Provincial de Noticias que durante la reunión “se analizaron diferentes temas que hacen a la sanidad animal de la Provincia”, mientras que respecto de la vacunación contra la fiebre aftosa, desde la autoridad sanitaria Ezequiel Martínez repasó sobre el stock al día de la fecha que abarca a todas las categorías bovinas, siendo un total de 3.014.693 animales a vacunar de los cuales 1.334.652 son vacas. “Una vez concluida la Campaña sabremos según los datos obtenidos, ya que esta instancia se vacuna todo el rodeo, los números que nos permiten analizar la evolución de dicho stock, pero también distintos índices que debemos manejar en la Provincia, por ejemplo de parición, de destete, entre otros”.

Por otra parte en cuanto a la encefalomielitis equina y dando respuesta a la consulta de algunos integrantes, “presentamos los casos y detallamos como se está trabajando en el marco de la Mesa Provincial de Zoonosis”, y agregó que se detectaron 27 focos, con 33 animales afectados y una persona enferma.

“En estas situaciones se trabaja desde el Ministerio de la Producción en conjunto con el Ministerio de Salud, y SENASA a través de los cuales se activan los protocolos correspondientes para estos casos de enfermedades zoonóticas”, comentó el subsecretario.

En esta oportunidad también SENASA presentó una Resolución por la cual a partir de este año la vacunación será obligatoria para todos los equinos de la Argentina al momento de realizar algún tipo de movimiento de dichos animales, además se habló también de un chipeo electrónico.

Baraldi agregó que desde la COPROSA “nos queda trabajar a través de las Fundaciones con todos estos temas, además de abordarlos con Municipios y Comisiones de Fomento, sobre todo respecto de los caballos que están en las zonas periurbanas que generalmente son los que carecen de identificación y de sanidad”.

Otra enfermedad abordada fue el carbunclo bovino, sobre lo cual el funcionario sostuvo que “si bien se vacuna en toda la Provincia, no es obligatoria” y detalló que en los últimos cuatro años se registraron 141 animales afectados, en 14 focos, “este número es importante en cuanto al impacto que tienen estas enfermedades en el rodeo bovino”. Sobre ello se decidió realizar un registro de los campos afectados, que son 14, en los cuales se hará un control exhaustivo junto con SENASA, para exigir que en estos predios se realice la vacunación y también llevar adelante un monitoreo para que esta enfermedad no avance”.

A su vez se acordó realizar capacitaciones para informar y prevenir sobre el carbunclo, “ya que se trata de una enfermedad zoonótica que afecta sobre todo a la gente que trabaja con los animales, por eso -precisó- recomendamos ante la mortandad de algún animal avisar a SENASA o al Ministerio de la Producción para activar los protocolos y no afectar al personal allegado”.

Por último se analizó la situación legal de las Fundaciones Sanitarias, sobre lo cual “se acordó realizar un próxima reunión con las partes involucradas, como también con la parte legal o jurídica para poder brindar colaboración para que puedan regularizar su situación, y de esta manera seguir haciendo tanto el plan de vacunación como demás acciones, dentro de la Provincia”, concluyó el subsecretario de Asuntos Agrarios.