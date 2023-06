Incautan casi 5 kilos de cocaína y armas durante operativos en La Adela y Catriló

El primer hecho se activó en La Adela, donde la División Toxicomanía Operativa UR-III llevó a cabo la detención de dos individuos y el decomiso de una importante cantidad de cocaína. Conforme al reporte oficial el personal policial la novedad surgió cuando los efectivos detuvieron la marcha de un vehículo Peugeot 308 proveniente de Buenos Aires con destino a Rincón de los Sauces.

Durante la inspección, se descubrió que la cédula del automóvil era falsa y que el vehículo tenía pedido de secuestro activo. Ante la sospecha de la presencia de drogas, se convocó a la División Toxicomanía Operativa UR-III, quienes utilizaron un perro adiestrado para la detección de sustancias ilícitas. El can indicó la existencia de estupefacientes en el interior del vehículo y tras una búsqueda minuciosa, se hallaron dos envoltorios de nylon gris conteniendo cocaína. El peso total de la sustancia decomisada fue de 2 kilos 92 gramos.

En tanto, en Catriló, en un operativo llevado a cabo por el A.C.O.L.N, se interceptó el tránsito de un colectivo de la empresa “Chevallier” proveniente de la Terminal de Ómnibus de Retiro y con destino a San Carlos de Bariloche.

Durante la inspección de los equipajes se detectó una bolsa de tela amarilla en el portaequipaje, la cual no tenía un dueño aparente. Al escanearla con rayos X, se encontraron bloques compactos sospechosos de ser estupefacientes. Otro perro adiestrado confirmó la presencia de drogas en la bolsa y tras su apertura se decomisaron 2 kilos 113 gramos de cocaína envueltos en una bufanda. Este suceso no fue difundido con anterioridad debido a la existencia de investigaciones en curso que podrían verse entorpecidas por la difusión prematura del caso.

Además, durante la identificación de los pasajeros una mujer de Lomas de Zamora manifestó llevar armas de fuego en su mochila. En un registro posterior, se encontraron diez armas de fuego de puño, incluyendo nueve pistolas y un revólver, así como una billetera con 32.220 pesos y una riñonera con 800 dólares. Todos estos elementos fueron incautados por el personal policial, en colaboración con la Fiscalía Temática de Delitos contra la Propiedad.

El Juez Federal de La Pampa, Juan José Baric, dispuso la detención de los implicados en ambos sucesos, enmarcando los casos bajo la causa “S/Infracción a la Ley Nacional de estupefacientes 23.737”.