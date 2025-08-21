Histórico encuentro de Centros Provinciales de Formación Profesional de La Pampa

Más de 250 instructores, instructoras y equipos de gestión de los Centros Provinciales de Formación Profesional de la Provincia asistieron hoy a la jornada “1.8.0 Formación Profesional: Presente y Futuro”, la cual tuvo lugar en el Círculo de Suboficiales y Agentes Policiales de La Pampa.

La apertura estuvo a cargo de la ministra de Educación, Marcela Feuerschvenger, acompañada por el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, y la subsecretaria de Educación Técnico Profesional, Daiana Schapert Berpof. Durante la jornada, se desarrolló la conferencia “La Formación Profesional historia, caracterización y por venir”, a cargo de Fabián Gustavo Prieto (ex director nacional de Formación Profesional; especialista en educación para el trabajo y desarrollo económico local).

Seguidamente, los asistentes trabajaron en mesas sectoriales sobre los siguientes ejes: “Espacio de intercambio sobre la planificación y la enseñanza en FP”, “El rol estratégico de los/as secretarios/as en la gestión de la FP”, “Proyectando perfiles estratégicos para la FP” y “Difusión de ofertas de FP”.

“Atravesamos un importante momento en la modalidad, con veintidós Centros, seis aulas talleres móviles, entornos formativos itinerantes, experiencias de vinculación con los y las jóvenes como la Educación Profesional Secundaria. También es un momento de profesionalización de la formación con acuerdos paritarios”, expresó Feuerschvenger a la Agencia Provincial de Noticias.

A continuación, la subsecretaria agregó que “sentimos una alegría enorme, es un encuentro donde nos proponemos dialogar sobre la enseñanza y la planificación en cada uno de los sectores. También proyectar los perfiles profesionales que nuestra provincia necesita de cara al futuro, fundamentalmente lo referido a industria 4.0, energías renovables”.

Deje su comentario en Facebook