Heladas tardías: no afectaron a viñedos de Casa de Piedra

La helada tardía que se registró a principio de este mes no perjudicó los viñedos de Casa de Piedra, según apuntaron desde el Ministerio de la Producción.

Desde el Ministerio de la Producción, a través del Ente Provincial del Río Colorado (EPRC), se informó que la helada tardía que afectó a gran parte de la zona vitivinícola del país incluida parte de la Provincia, no afectó los viñedos de Casa de Piedra.

La helada que afectó a gran parte del Valle de Río Negro, San Juan, Mendoza, y parte de La Pampa destruyó más del 80% de los viñedos de esas provincias, lo que impedirá contar con uva para la próxima cosecha. “En el caso de La Pampa, todos los viñedos que ya venían formados en Pichi Huinca, Caleufú, Telén, Santa Rosa, 25 de Mayo, Gobernador Duval y General Acha quedaron prácticamente destruidos, muy afectados por la helada”, sostuvo Roberto Bigoritto, vice presidente del EPRC. Desde el Ministerio de la Producción y el Ente Provincial del Río Colorado ya se está trabajando con las zonas afectadas junto a los productores en el diagnóstico y diseño de medidas paliativas.

“Pero la zona de Casa de Piedra, por sus características geoclimáticas no se vio afectada en ninguno de sus cultivos, los cuales continúan su curso normalmente, lo que permitirá, si todo se mantiene como venimos contar con una buena cosecha”, agregó Bigoritto.

Consultado por la APN, el referente del EPRC explicó que la zona de Casa de Piedra es privilegiada, por la altura y la humedad del dique. “Pero incluso en las áreas más bajas donde se encuentran los vides de la familia Cassone, la helada no afectó en absoluto la zona, como tampoco a los pistachos, nogales y almendros que ya están plantados”.

Bigoritto sostuvo que “el lago actúa como termorregulador creando un microclima positivo, no sólo ante heladas sino también, granizo o lluvias”. En este marco, desde el organismo se espera una vendimia dentro de lo planificado para este año. “Si todo sigue como hasta el momento, Casa de Piedra será uno de los pocos lugares del país donde se podrá cosechar. Hacia fines de mes, tendremos un dato más certero, pero esperamos una cosecha de alrededor de 120 mil kilos lo que nos permitirá garantizar la producción de las bodegas pampeanas, tal es el compromiso del gobernador Sergio Ziliotto y la ministra de la Producción, Fernanda González”, finalizó Bigoritto.

