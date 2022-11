Se anunció una nueva línea de financiamiento para el sector productivo

Convocada por el Ministerio de la Producción a través de la Subsecretaría de Industria, Comercio y PyMEs se llevó a cabo un nuevo encuentro con los actores estratégicos que integran la mesa y diferentes organismos vinculados a la temática propuesta como orden del día.La reunión encabezada por la ministra de la Producción, Fernanda González, contó con la presencia del secretario de Energía y Minería, Matías Toso, la directora de Planificación y Proyectos de la Subsecretaría de Energías Renovables, Vanina Basso, y el presidente de la Fiduciaria La Pampa SAPEM, Sergio Pereda.Asimismo, participaron la subsecretaria de Industria, Comercio y PyMEs, Vanina Fernández, la directora de Asistencia Técnica y Financiera, Lilia Cortese, el director de Desarrollo Industrial, Alex Rodrigo, la subdirectora de Asistencia Financiera, Eugenia Borges y los representantes de los distintos organismos que conforman la Mesa de Desarrollo Industrial creada por Resolución N° 148/22 del Ministerio de la Producción, tales como la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Unión de Industriales de La Pampa (UNILPA) y la Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa (CACIP).En dicho marco, se presentó la nueva “Línea de créditos para energías renovables”, diseñada en un trabajo conjunto entre el Ministerio de la Producción, el Consejo Federal de Inversiones, la Secretaría de Energía y el Fondo de Garantías Pampeano.La ministra señaló a la Agencia Provincial de Noticias que este tipo de encuentros son el marco propicio para presentar las herramientas que permanentemente estamos diseñando para responder a las necesidades del sector industrial, con la premisa de trabajo que nos marca el señor Gobernador de continuar diversificando la matriz productiva provincial”. A su vez remarcó la importancia de “aunar esfuerzos, mantener un diálogo abierto desde el gobierno con el sector privado, para lograr ser más eficientes en la implementación de las políticas públicas”.

Línea de créditos para energías renovables

La subdirectora de Asistencia Técnica y Financiera, Eugenia Borges, por su parte detalló la línea lanzada en esta oportunidad, “con el objeto de brindar una herramienta para la adquisición del equipamiento requerido para lograr la generación distribuida de energía eléctrica, a partir de energía solar y eólica, destinada en principio al sector industrial, de servicios, comercial y agropecuario”; y ello aclaró es “tanto para usuarios conectados a la red (on grid) como aquellos llamados (off grid) es decir sin posibilidad de inyectar a la red”.

La línea anunciada plantea financiamiento por un monto de hasta 20 millones de pesos, con un plazo máximos de 84 meses, un plazo de gracia máximo de 6 meses para el pago de capital y con la característica de que tiene una tasa nominal anual variable, topeada en un 30%. Mientras que en el caso de proyectos de hasta 1 millón de pesos, el tope de tasa se reduce al 15%.

Finalmente, destacó de la importancia de contar con el FoGaPam para garantizar esta línea, resultando “una herramienta que se adiciona a todas las líneas financieras, con el objeto de que ninguna PyME de la Provincia quede sin financiamiento por faltarle la garantía”.

Por su parte, Matías Toso, destacó la importancia de poder participar del encuentro para acercar al sector, las políticas públicas energéticas que se llevan delante en la Provincia, “a la vez de explicar la importancia de cómo se puede contribuir al desarrollo y la soberanía energética de la Provincia, a través de la generación de energía distribuida desde cada comercio, PyME o industria”.

En tal sentido, Toso hizo énfasis en la importancia de “incorporar dispositivos de energía distribuida en el sector productivo, que no sólo beneficiará a la empresa en una mayor competitividad de sus costos, sino que también contribuye con el objetivo general que es ser más eficiente y tener mayor disponibilidad energética para el desarrollo social y económico de la Provincia ”. En ese sentido resaltó la importancia de “contar con las herramientas financieras como la que se acaba de anunciar, que se complementa con la línea existente Compre Pampeano del Ministerio de la Producción, y que son las que permitirán a cada usuario generador afrontar el costo de la inversión inicial para comenzar con el proceso de reconversión de la matriz energética”.