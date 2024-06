Gobierno presentó el Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial de Lonquimay

Del acto realizado en la Casa de la Cultura también participaron el subsecretario de Gobierno y Registros Públicos, Pablo Boleas, y el subsecretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, funcionarios y concejales locales, representantes de instituciones y vecinos. El plan de ordenamiento urbano fue aprobado por el Concejo Deliberante y tiene por objetivo optimizar y controlar el proceso de expansión y crecimiento urbano en los próximos 25 años.

El Plan Estratégico dota al municipio de instrumentos normativos que permitan regular el uso del suelo y proyectar de manera ordenada el crecimiento de la localidad, lo lleva adelante el ministerio con el asesoramiento de una consultora y es financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El ministro Fernández indicó que “estoy presentando este plan estratégico de ordenamiento ambiental y territorial que tanto nos hace falta a los pueblos, marcando la presencia del Estado. El Estado provincial llegando ante las necesidades que tienen cada uno de los pueblos para suplir lo que muchas veces está fuera del alcance de los municipios por los costos”.

“En Lonquimay, donde Manu (Feito) le ha puesto tanto esfuerzo y se nota esa transformación que ha logrado. Y con una continuidad en el tiempo, porque los pueblos se hacen grandes con el trabajo continuo y sostenido. Porque después pareciera, lo vemos en Nación, que llega uno y tiene que destruir lo que hace el otro. Y muy lejos estamos de lograr lo mejor para nuestra gente rompiendo el Estado”, afirmó.

“En ese contexto estamos dando con nuestro gobernador Sergio Ziliotto una lucha a capa y espada para defender los derechos de los pampeanos y pampeanas. Y vamos a salir de esto que nos quieren imponer, que es una asfixia económica, con trabajo articulado con los intendentes. Solamente se trata de persistir, de ser coherente, de sostener nuestras banderas y que trabajando juntos vamos a lograr siempre algo mejor para nuestra gente”, finalizó.

Por su parte, Feito agradeció el apoyo del Gobierno provincial y del ministerio y destaco el trabajo realizado por el director general de Planificación Territorial, Gabriel Reiter, concejales y la consultora.

“Muchas veces una municipalidad chica se pregunta por qué no hay un código urbano, no hay un plan estratégico escrito y armado. Son cosas en las que si no hay un equipo técnico externo y capacitado para hacerlo, se terminan errores o se dilatan en el tiempo. Son trabajos que requieren de la capacidad técnica necesaria y de la impronta de la localidad, que sea hecho con la idiosincrasia de nuestra municipalidad”, precisó.

“Para que el trabajo fuera realmente serio y acorde se elaboró con las instituciones, los concejales, el gobierno, la consultora. Acá veo a nuestras tres seños de primaria y jardín con las que trabajamos, de todas las instituciones intermedias. Se hicieron encuestas a los distintos vecinos, a los distintos sectores y ahí con el aporte, el granito de arena de cada uno, lo que cada uno sueña para su pueblo en el futuro, empezamos a escribir si acá puede ir un loteo, si acá está bien que pongan una fábrica”, explicó Feito.