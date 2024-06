Emocionante promesa de lealtad a la bandera en el Puente de los Vinchuqueros

Estudiantes de 4° grado de la Nueva Escuela Argentina y Escuela N° 259 de General Pico, y de la Escuela Hogar N° 99 de Santa Isabel, prometieron lealtad eterna a nuestra bandera. A días del 20 de junio, fecha en la cual se conmemora el Día de la Bandera Argentina y el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, autoridades provinciales, locales, educativas, directivos, docentes, estudiantes y familias vivieron un hecho trascendental a la vera del Río Atuel.

El acto escolar, que contó con la presencia de la vicegobernadora de la provincia de La Pampa, Alicia Mayoral, la delegada del Ministerio de Educación Zona Sur, Laura Mella, el intendente local, Carlos Guillermo Farana y el intendente de La Humada, Ricardo Marcelo Borgna, entre otros, tuvo lugar en cercanías de Santa Isabel con presentaciones musicales a cargo de artistas locales, el emocionante momento de promesa de lealtad a la bandera sobre el puente y discursos alusivos a la fecha. A partir de esta acción, estudiantes de las mencionadas instituciones educativas pudieron pensar y resignificar temas como la libertad, la independencia, la democracia y los derechos como parte de un colectivo social.

Sonia Díaz, docente de la Escuela N° 99 de Santa Isabel, compartió unas palabras con el público presente vinculadas a dicha actividad. “Una de las experiencias más significativas de la escolaridad, intentamos en el aula construir aprendizajes para que se formen con capacidades que les permitan transformar la realidad en la que vivimos. Vivir el ejemplo de Manuel Belgrano es muy importante porque podemos tomar sus vivencias para vencer los obstáculos, toda dificultad se vence si hay un poco de interés por la patria”.

A continuación, la docente expresó que este lugar (Puente de los Vinchuqueros) llama al compromiso y la defensa de nuestros derechos. “Estamos venerando a quien defendiera la libertad, la independencia y la soberanía, considerando el pilar de esto la educación pública, gratuita e inclusiva. Renovamos en esta promesa no sólo el compromiso por la educación, sino también todo modelo económico que permita construir una Nación para todos. En palabras de Belgrano, sin miedo a perderlo todo un pueblo culto nunca será esclavizado”.

Para finalizar, Díaz expresó el reclamo provincial por el derecho al agua. “Recordemos siempre enarbolar la bandera en cada rincón de nuestro territorio, en el Mar Argentino, en nuestras Islas Malvinas, en las montañas, en la riqueza de nuestros recursos naturales, porque todo esto es nuestra patria. No dejen que caiga en manos de extranjeros, no se olviden y defiéndela en el futuro”.

Luego de la promesa de lealtad a la bandera, los estudiantes piquenses y oesteños compartieron un almuerzo en el que revivieron la jornada patriótica que, sin lugar a dudas, remarcó el sentido de pertenencia pampeano en cada uno de ellos y ellas.

