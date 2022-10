Gobierno allana el camino de las empresas y las perfila para el rol de exportadoras

En ese contexto días atrás empresarios y empresarias se reunieron con el director ejecutivo de la Agencia I-COMEX, Sebastián Lastiri, a fin de realizar un balance sobre la participación de La Pampa en la feria más grande de Latinoamérica. Luego del encuentro, la Agencia Provincial de Noticias pudo conocer de boca de quienes participaron de la misión los resultados y expectativas que dejó la experiencia. La empresaria Yolanda García Suárez, representante de “Tostadero La Orquídea” de General Pico, se refirió al cónclave y calificó su participación como “muy positiva” y explicó: “Nuestros productos principales son: maníes, almendras, girasoles y garrapiñadas. Fuimos invitados por la agencia I-COMEX de La Pampa y estuvimos en un stand donde pudimos, en el caso nuestro, mostrar nuestros productos. Es una feria muy importante, fue muy lindo ver a tanta gente y que se interesen por nuestros productos. Fue fundamental también las rondas de negocios, estuvieron muy bien armadas, todo bien preparado desde la Agencia, fue muy sencillo poder contactarse con gente, con empresarios de Bolivia. En el caso nuestro, con productos bastantes requeridos en ese mercado. Hicimos varios contactos, y ahora viene la parte de conversaciones, ver si estamos de acuerdo con los precios y otras cosas más, como el packaging. Fue todo muy positivo”, se explayó.Por último, recordó que “estuvimos exportando hace un tiempo girasol tostado a granel para una empresa que lo fraccionaba. Fue hace un tiempo y que por cosas de los precios, hace unos años se cayó. Ahora estamos volviendo con nuestro packaging”, cerró.En tanto, Gabriel Mazzaglia, representante de la firma piquense “Tapamar” destacó el trabajo realizado por la Agencia pampeana para llevar a cabo la actividad. “Si bien hemos participado en muchas ferias, en esta particularmente fuimos convocados por la Agencia I-COMEX, en conjunto con otras empresas de La Pampa. Fue una experiencia interesante, a nivel empresa uno está en el día a día y es importante este tipo de convocatoria donde el empresario difunde su producto. Por parte de la Agencia tuvimos todo el soporte, llegamos y estaba todo el stand armado. Digamos que cuando uno hace un emprendimiento individual, tiene que ocuparse de todas las cosas, que en este caso fue realizado por la Agencia I-COMEX. Nos facilitó mucho poder participar de esta experiencia, las capacitaciones que tuvimos previa al evento nos ayudó mucho”, afirmó.En ese camino agregó “la experiencia fue muy buena, nos sorprendió mucho la magnitud de la feria, de la cual participaron más de 500.000 personas. Y también fue positivo las rondas de negocios que se realizaron simultáneamente en la sede de Santa Cruz. Nos permitió establecer una sinergia muy importante con importadores y distribuidores, con los cuales estamos proyectando llevar nuestros productos a Bolivia. Trajimos mucha información del mercado, de ver cómo nuestro producto es conocido, qué se puede mejorar, cómo se puede adaptar el producto para llegar a otros mercados que tienen otras culturas alimenticias”, concluyó.El representante de La Luján S.A. de Ingeniero Luiggi, Fernando Bernal, también se refirió a la importancia y el beneficio que generó participar en las rondas de negocios.“Los productos que queremos exportar son aceite de soja y expeller de soja. Fue nuestra primera experiencia en feria internacional, recién ahora estamos empezando a exportar. Fue muy buena y muy positiva. Conocimos otra cultura del producto, hicimos muchos contactos, las rondas de negocios fueron muy positivas, ya estamos hablando con algunos de ellos, averiguando precios para poder exportar y también vimos cuál es la demanda, la idiosincrasia de ellos y como tener que preparar nuestros productos para llegar a su cultura. Agradecemos a la Agencia que realmente estuvo todo muy bien organizado”, finalizó.

Por su parte Agustín Cayre, representante de la firma Aschieri & Cía, una empresa piquense con más de 70 años de trayectoria, contó que sus productos “están orientados básicamente a lo que es la extracción y movimiento de agua, tanto en la explotación ganadera como lo doméstico. Es por esto que nuestros productos son bombas, diafragmas, bombas centrifugas, manuales, también fabricamos molinos de vientos, aguadas para bebederos de los campos”.

“Nuestros productos los hacemos íntegramente en nuestra planta de General Pico y fue muy valiosa la experiencia, poder mostrar nuestros productos en otro país, conocer las necesidades. Tal vez acostumbrados a vender acá, que su uso ya esta más que difundido, pero también nos encontramos que en Bolivia tienen algunos problemas de agua para alimentar el ganado y que no está muy explotado lo que es el molino de viento, no lo producen, así que ahí hemos encontrado una necesidad la cual podríamos cubrir”, contó.

También se refirió a la importancia de las rondas de negocios. “Fueron muy importantes, muchas posibilidades, de aquí en más trabajaremos para poder concretarlo, trabajar en conjunto con la Agencia y allanar ese camino para poder hacer llegar los productos a otros países, ya que benefician tanto al empresario como a la sociedad por la generación de empleo, la entrada de divisas, que es un tema bastante sensible para nuestro país. La idea es tratar de crecer, mejorar, me parece que la sinergia entre las pymes, empresarios locales, el Estado, las asociaciones mixtas y la Agencia, facilita todos estos objetivos. Muy contentos y expectantes por el futuro”, concluyó.