Ganaderos pampeanos accederán a créditos del BLP por $ 600 millones con tasa subsidiada

La firma se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, donde Ziliotto y Domínguez, estuvieron junto al Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Dr. Jorge Alberto Solmi; la Ministra de la Producción de La Pampa, Fernanda González; y el Presidente del Banco de La Pampa, Alexis Iviglia.“Seguir apostando a la producción”El gobernador Ziliotto gradeció no sólo la visita, sino el hecho de “sumarse al esfuerzo de La Pampa por seguir apostado a la producción”.“Este convenio que hoy ponemos en marcha –aseguró el gobernador pampeano-, lo veníamos trabajando con el anterior ministro, Luis Basterra, porque la convicción del Gobierno nacional se mantuvo inalterable. Siempre decimos que para que alguien crezca, se desarrolle, genere inclusión e igualdad de oportunidades, hay que ponerlo a trabajar; y para ponerlo a trabajar tiene que haber claramente un rol del Estado presente, un Estado que se involucre en la economía y que sea el promotor de la inversión productiva”.“Tenemos que lograr que en la Argentina sea mejor negocio la inversión productiva que la timba financiera. Y en este caso, este aporte del Gobierno Nacional, viene a profundizar una política de apoyo a la actividad del campo. Tenemos una historia en la provincia de La Pampa, a partir de lo que institucionalmente llamamos el Plan Ganadero, un plan que desde el año 2005 viene mostrando sus frutos dentro y fuera de la provincia. Y, que muchas veces, es referencia cuando se analizan los índices de eficiencia del sector ganadero.Destacó que el crecimiento del sector requiere de una tarea continua y lamentó que esa acción “se discontinuó, desaparecieron políticas proactivas y políticas federales. Hoy es una satisfacción ponerlo nuevamente en marcha”.Consideró que La Pampa tuvo la ventaja “que a pesar de haberse discontinuado la ayuda nacional, el Gobierno provincial, tozudamente, siguió creyendo en nuestros productores, como siempre lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo. Más allá de cualquier diferencia coyuntural, sabemos que la solución real a todos los problemas, en el contexto federal, que abarca a todos los sectores de la República Argentina, también se aplica al sector ganadero: saldremos de las discusiones coyunturales dialogando para potenciar políticas públicas que tengan que ver con aumentar la producción”.Añadió en tal sentido que “si producimos cada vez más, ganamos cada vez más y exportamos cada vez más. Y damos respuesta a todos, a la demanda del sector externo, pero también a la demanda del consumo interno y, en base a las necesidades de la situación económica interna del país”.“Nos han golpeado mucho las dos pandemias. La pandemia que significó recibir un país en default, con finanzas quebradas, y también la pandemia sanitaria, que de a poco estamos dejando de lado, producto de un Estado que pudo mostrar su eficiencia”, expresó.“La función pública es un lugar de servicio”El titular de la cartera de Agricultura Ganadería y Pesca, destacó que “los productores pampeanos siempre se destacaron. Se destacaron por hacer agricultura, por desafiar las inclemencias del tiempo, pero también se destacaron por tener una comunión con los gobiernos provinciales en función de los objetivos y las metas”.“La provincia de La Pampa asumió una identidad propia en la producción de un bien cultural de consumo popular como es la carne”, dijo el ministro y destacó que “la carne y el vino son una carta de presentación en el mundo y cuando esa identidad de carne argentina es de La Pampa aún es mucho más potente. Tal es así que regiones de Brasil confunden a la opinión pública internacional tratando de copiar la identidad pampeana”.El ministro definió que la función pública es un lugar de servicio y aseguró que su objetivo es “servir al país, sin importar lo que cada uno piense. Lo que debemos logar es que ese bien cultural de los argentinos pueda alcanzar el nivel de productividad que deseamos”.Domínguez hizo mención a los sueños productivos que le ha mencionado el gobernador Ziliotto y destacó que La Pampa “siempre se ha caracterizado porque su dirigencia ha gobernado con altísimo sentido de responsabilidad y con visión productiva”.Sostuvo que trabajará para resolver las dificultades de los productores argentinos y precisó que “las políticas públicas no se pueden definir en la soledad de los escritorios, porque no hay un productor igual a otro y no hay una entidad igual a otra”.Mercado chino“Vamos a poner el acento para que el mercado Chino no sea un problema para la Argentina, sino que sea una oportunidad para organizar, mejorar e industrializar nuestra oferta exportable”, subrayó.Advirtió que “un mercado como el de China es una aspiradora ilimitada de demanda del cual hace diez años nosotros queríamos ser parte como Nación que produce alimentos” y dijo que para para poder permanecer en ese mercado es “necesario tener una estrategia organizada para que podamos sacarle el máximo de los provechos a esa inserción”.En este sentido dijo que con “esa filosofía vamos a trabajar y creo profundamente en el Consejo Federal de Ministros para hacerlo. Vamos a continuar todas las políticas diseñadas por el ministro Basterra, quien tenía una predilección especial por La Pampa y un afecto muy especial por el gobernador, y yo voy a continuar esa línea de trabajo y vamos a poner el acento para que la carne de la provincia de La Pampa pueda ser el principal estandarte de la inserción en el mundo de nuestros productos”.

Destino de los créditos:

Los productores agropecuarios con establecimientos de explotaciones ubicadas en La Pampa podrán acceder a estos créditos, con destino a: Compra de Vientres, Retención de Terneras, Recría, Compra de Terneros, y Compra de Reproductores.

Compra de vientres

Para la compra de vacas, vaquillonas y terneras para vientres de rodeo General, podrán tomarse hasta $ 3 millones por productor con cupos por tipo de animal. Los créditos tendrán hasta 60 meses de plazo, con hasta 18 meses de gracia para el pago de capital.

Retención de terneras

Con destino a la retención de terneras para vientres los productores podrán tomar un máximo de $ 1.5 millones, y hasta $ 36 mil por cada animal. Tendrán hasta 60 meses de plazo, con 12 de gracia para el pago de capital.

Recría

Se destinarán para la retención de terneros y terneras para engorde un máximo de $ 1 millón por productor, y hasta $ 10 mil por ternero o ternera. En este caso el plazo será de hasta 6 meses.

Compra de terneros

Para la adquisición de terneros para engorde se podrán tomar hasta $ 1.5 millones por productor, y hasta $ 38 mil por ternero. Aquí el plazo será de hasta 18 meses, con 6 de gracia para el pago de capital.

Compra de reproductores

En este caso se podrán tomar hasta el 90 % del valor de la adquisición de los reproductores neto de IVA, con un límite máximo de $ 1 millón por beneficiario, para financiar la adquisición de reproductores bovinos de pedigrí o puros por cruza (machos y/o hembras). El plazo será de hasta 36 meses, con hasta 6 de gracia para el pago de capital.

Productores de la región semiárida

El segundo de los convenios firmados tiene por objetivo específico la “Asistencia a Productores para Alimentación Estratégica en Bovinos de la Región Semiárida Pampeana con la Finalidad de Mejorar los Índices Productivos”

A tal efecto la cartera de Agricultura, Ganadería y Pesca otorga a la Provincia un Aporte No Reintegrable que se orientarán a incrementar, en las zonas áridas y semiáridas, la oferta de productos y subproductos de la ganadería bovina de carne para abastecer adecuadamente al mercado interno y externo, tanto en calidad como en cantidad.