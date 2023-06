Fútbol Municipal: en cuatro sedes se disputó la tercera fecha

Los resultados

Zona A: Bernardo Larroudé 1 (Daniel Piacenza) – Maisonnave 0; Recreativo Juniors 1 (Lucas Godoy) – Hilario Lagos 0; Quetrequén 4 (Rubén Orueta, Martín Tobares, Daniel Zielinski y Gabriel Bobbiese) – Sarah 0.

Zona B: Falucho 1 (Lucas Flores) – Speluzzi 2 (Alexander Falcón y Emanuel Falcón); Agustoni 2 (Emmanuel Domínguez y Jeremías Gómez Muñoz) – Dorila 1 (Julián Avila); Ceballos 3 (Cristian Carballo -2- y Denis Martínez) – Embajador Martini 2 (Lorenzo Andrada -2-).

Zona C: Conhello 1 (Eric Fogel) – Metileo 2 (Luciano Pildain y Fabio Rodríguez); La Maruja 0 – Mauricio Mayer 2 (Félix Mazzina -2-); Monte Nievas 2 (Milton Torancio y Martín Marotti) – Rucanelo 1 (Brian Elián Lojal).

Zona D: Alpachiri 0 – Abramo 0; Rolón 0 – Puelches 0; La Reforma 0 – Anchorena 1 (Gonzalo Aguilar); Santa Teresa 4 (Nicolás Arancibia -2-, Gonzalo Gutiérrez y Gustavo Puhl) – Cuchillo Co 2 (Alan González -2-).



Las posiciones

Zona A: 1) Adolfo Van Praet, y Bernardo Larroudé, 6 puntos; 3) Recreativo Juniors, y Sarah, 4; 5) Maisonnave, y Quetrequén, 3; 7) Hilario Lagos, 0.

Zona B: 1) Speluzzi, 6 puntos; 2) Agustoni, Falucho, Dorila, y Vértiz, 4; 6) Ceballos, 3; 7) Embajador Martini, 0.

Zona C: 1) Metileo, y Mauricio Mayer, 9 puntos; 3) La Maruja, 4; 4) Monte Nievas, 3; 5) Conhelo, 1; 6) Rucanelo, 0.

Zona D: 1) Alpachiri, 7 puntos; 2) Santa Teresa, 6; 3) Anchorena, Puelches, y Rolón, 4; 6) Abramo, y Cuchillo Co, 3; 8) La Reforma, 1.

La próxima fecha

Zona A, en Hilario Lagos, domingo 11: 11:00 h, Hilario Lagos – Quetrequén; 13:00, Sarah – Van Praet; 15:00, Bernardo Larroudé – Recreativo Juniors. Libre: Maisonnave.

Zona B, en Dorila, domingo 11: 11:00 h, Agustoni – Ceballos; 13:00, Embajador Martini – Vértiz; 15:00, Speluzzi – Dorila. Libre: Falucho.

Zona C, en Rucanelo, domingo 11: 11:00 h, Metileo – La Maruja; 13:00, Monte Nievas – Mauricio Mayer; 15:00, Rucanelo – Conhelo.

Zona D, en Cuchillo Có, domingo 11: 10:30 horas, Abramo – Santa Teresa; 12:00, Alpachiri – La Reforma; 13:30, Anchorena – Rolón; 15:00, Cuchillo Co – Puelches.