Firmaron convenios con 35 municipios para “Soluciones Habitacionales”

Se trata de aportes económicos decretados por el gobernador Sergio Ziliotto que podrán ser utilizados para mejoras, arreglos, ampliaciones o recuperación de viviendas existentes, así como para la provisión de servicios básicos de infraestructura.

Este martes 2 de julio, en el auditorio “Ana Fiscella” del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (IPAV), se firmaron los convenios con los intendentes de localidades beneficiadas en esta primera instancia.El acto fue encabezado por el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández y la presidenta del IPAV, Erica Riboyra.Este programa, presente en la Provincia desde hace 19 años, consiste en un aporte económico contemplado en el presupuesto vigente. El IPAV los distribuye para que cada localidad pueda utilizarlos según lo establecido y con el tratamiento aprobado por el “Consejo Provincial de Descentralización”, presidido por el gobernador Sergio Ziliotto. Este año, el monto a utilizar se incrementó en $400 millones, que serán transferidos de manera equitativa entre las 80 localidades de La Pampa.

“Defender a las pampeanas y pampeanos, no hay otro camino”

El ministro se dirigió a los intendentes presentes, destacando su pertenencia como jefe comunal y resaltando que el rol que hoy le toca desde otro lugar de gestión. Subrayó la gestión llevada a cabo por el IPAV al ejecutar políticas diseñadas por el gobernador Sergio Ziliotto, y dijo “pensar en el pueblo, y de eso se trata, de defender a las pampeanas y pampeanos, no hay otro camino”.

Sobre el contexto político nacional, Fernández afirmó que “lo que tenemos es un Gobierno nacional que busca generar medios para transferir recursos del Estado al mercado, y de las provincias a la nación”. Agregó: “por lo tanto, nos seguirán desfinanciando inevitablemente, y debemos defendernos; si no, nos devorarán. Los invito a seguir trabajando y a profundizar las relaciones entre las localidades”.

Cerró su discurso con una reflexión sobre el rol de la oposición. “Es muy triste ver que muchas veces los diputados de la oposición ponen sus intereses partidarios por encima de los intereses del pueblo”.

“Acercar el Estado a la gente, esa es la meta”

Por parte la titular del IPAV, a su turno, destacó que este programa de Soluciones Habitacionales, que tuvo un impulso y refuerzo importante de fondos por parte del gobernador Sergio Ziliotto, “se gestiona 100% a través de la Ley de Descentralización. Esta Ley, con tanto ADN pampeano, es la que les da tanta independencia a los municipios para solucionar los problemas y necesidades de cada comunidad. Les da herramientas a los intendentes para acercar el Estado a la gente; esa es la meta, tener un Estado presente, junto al pueblo”.

Y añadió “los recursos tienen un destino y deben ser utilizados para lo estipulado, para que luego cada municipio pueda rendir cuentas en tiempo y forma del dinero recibido mediante este programa”.

Por último, dijo a los intendentes presentes: “quédense tranquilos, vamos a estar al lado de ustedes para acompañarlos en todo momento”.

Localidades beneficiadas

En esta primera entrega, los fondos fueron destinados a las comunas de Santa Teresa, Winifreda, Rolón, Alpachiri, Puelén, General Campos, Ingeniero Luiggi, Arata, Cuchillo Có, Abramo, Lonquimay, Relmo, Adolfo Van Praet, Quetrequén, La Humada, Guatraché, General Acha, Quemú Quemú, Metileo, Chacharramendi, Limay Mahuida, Embajador Martini, Parera, Miguel Cané, Villa Mirasol, Luan Toro, Rucanelo, Anchorena, Rancul, Ataliva Roca, Unanue, La Reforma, Sarah, Alta Italia y Loventuel.