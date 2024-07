Salud pública en Árbol Solo: remodelación y telemedicina

El gobernador Sergio Ziliotto inauguró este martes la ampliación del edificio del Centro de Salud de Árbol Solo que brinda atención a pobladores de la localidad y a más de 30 puestos del oeste provincial en un radio de 50 kilómetros, algunos de los cuales se acercaron hoy hasta la sede de la Posta Sanitaria donde dialogaron con el mandatario sobre las necesidades de la zona. La inversión actualizada del Gobierno provincial ascendió a 43.119.984,51 de pesos.Ziliotto aseguró que la inauguración es una muestra de “un Estado presente que da respuestas en todo el territorio de la provincia de La Pampa. Hoy estamos aquí inaugurando las refacciones del Centro de Salud en un paraje casi en el medio del oeste de La Pampa, en el cual vamos a dar respuestas a menos de un centenar de personas, pero ellos tienen el mismo derecho que tienen los habitantes de Santa Rosa, de General Pico o de otros centros poblados”, afirmó.De la actividad participaron, además del gobernador Ziliotto, el ministro de Salud, Mario Kohan; los subsecretarios de esa cartera, Gustavo Vera y Cintia Zalabardo; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Rojo; los intendentes de Santa Isabel, Guillermo Farana y de Algarrobo del Águila, Oscar Gatica, entre otras autoridades del Gobierno provincial.El Gobernador dijo que “es una linda costumbre que tenemos los gobiernos justicialistas en la provincia de La Pampa de tener en cuenta que hay un territorio y que hay pampeanos y pampeanos que necesitan de un Estado que dé respuestas. Nosotros planteamos que es necesario una calidad de vida, si es posible, homogénea en todo el territorio, en todos los rincones. No tenemos que mirar, a partir de lo que algunos llaman un Excel, de cómo damos respuestas”.

Infraestructura y Telemedicina

“A través de un Estado involucrado, ponemos la mejor calidad de vida de cada habitante. Hay otras áreas de Gobierno que están aquí presentes. No sólo es un Centro de Salud que da respuestas permanentes a través de un servicio de enfermería en este lugar tan alejado, sino que también tienen cobertura médica en forma mensual”, explicó.

Destacó “la ventaja que tenemos es que estamos conectados a través de la Telemedicina, la conectividad en La Pampa es una política de Estado y mediante Empatel este Centro de Salud está conectado a todas las bases de datos de los diagnósticos por imágenes, de los informes de las distintas especialidades, y cuando viene el médico a atender, todo paciente tiene una base de datos y su historia clínica, no solo en lo que tiene que ver con las patologías sino también con los análisis y los diagnósticos que necesita el profesional para dar un tratamiento correcto”.

Agregó que “es una respuesta de que sin Estado presente no hay calidad de vida, ni justicia social, sin Estado no hay presencia de los servicios públicos básicos en cada rincón de la Provincia”.

Un servicio esencial

Gracias a la obra de ampliación y refacción realizada y con el fin de fortalecer la atención sanitaria, comenzará a prestar servicios de consultas programadas periódicamente en el lugar, el doctor Roberto Gaetán, médico de la localidad de Santa Isabel.

El Paraje Árbol Solo está ubicado en el extremo sur del Departamento Chalileo. A cargo del Centro de Salud se encuentra desde hace más de 30 años el enfermero Baldomero Álvarez, quien además de asistir a los pobladores que concurren al Establecimiento Asistencial, recorre los 30 puestos que se encuentran en un radio de hasta 50 km a la redonda.

Con una población rural que ronda los 70 habitantes desde el Establecimiento Asistencial (que depende del Hospital de Santa Isabel) y en cada una de las recorridas que realiza Álvarez por los puestos de trabajo que conforman la zona, se implementa el desarrollo de campañas de vacunación, programas de prevención y promoción de la salud, atención y control de personas mayores, con las que se busca fortalecer el intercambio de información, la escucha, se facilita la entrega de medicamentos, se trabaja no solo en lo asistencial, también el desde el punto de vista comunitario y social.

Mejor comunicación

Durante el encuentro con intendentes y pobladores de la zona Ziliotto anunció que plantearán a las empresas prestadoras del servicio de telefonía “la posibilidad de tener un acceso a la comunicación vía celulares, si es posible 4G, así como estamos llevando a otras localidades que hace mucho tiempo no tenían, como Ceballos, Speluzzi; son lugares en los cuales es necesario llevar conectividad porque sabemos que les permite a las personas acceder al mundo, y para brindar un servicio público de calidad”.

En la actualidad, la zona se comunica a través del servicio de internet que provee la Provincia. Vale destacar que la velocidad del servicio permite un inmediato flujo de datos a través de distintas aplicaciones de mensajería.

También se planificaron, a partir de la charla con los pobladores, las intervenciones en los caminos vecinales y rutas provinciales con las autoridades de Vialidad. “Estuvimos hablando de cómo consolidar algunas de las rutas que son troncales para la transitabilidad de ellos y para la diligencia de toda la producción de la zona”, completó el Gobernador.