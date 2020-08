Feria del libro 2020: recorridos, convocatoria y edición virtual

Ya se pueden ver vídeos de escritores y editores pampeanos e invitados de ferias anteriores como Istvansch, Sietesellos, Pablo Bernasconi, entre otros.Se ha trazado una línea del tiempo de recuerdos; propuestas y recorridos por las ediciones anteriores en las diferentes localidades donde sucedieron (Gobernador Duval, Quemú Quemú, General Pico, 25 de Mayo), hasta llegar a octubre en donde será presentada la edición 2020.

Invitación: recuerdos y vídeos de ediciones anteriores

Por tal motivo se reitera la convocatoria a escritores, editores, ilustradores pampeanos a que envíen un breve texto de no más de tres párrafos y fotos (no más de 4) como recuerdos y/o impresiones de las ferias.

También se extiende la invitación a mandar vídeo (de no más de 2 minutos) con relatos, opiniones y/o presentación de libros.

El correo de referencia es: lapampaferiadellibro@gmail.com

Para escritores pampeanos

También sigue abierta la invitación específica a escritores pampeanos para seguir presentando sus libros a través de vídeos para la edición de octubre (la condición es que que no hayan sido presentados en las ferias anteriores).

Pautas sugeridas a tener en cuenta para la presentaciones 2020

– El vídeo grabado puede ser realizado desde su teléfono móvil.

– No debe durar más de 2 minutos.

– Colocar el celular de manera que el vídeo sea apaisado y no vertical.

– Una vez grabado chequear el vídeo y el audio.

– En caso de ser posible, que el vídeo sea filmado por otro asistente.

– Se puede realizar un vídeo con audio y compilado de fotografías o la modalidad que se imaginen para su presentación. Se sugiere acompañar con lecturas o con música en caso de tener acompañante en vivo o mostrando el proceso de edición. Todas las grabaciones deben respetar el protocolo y cuidados que requiere la realidad actual.

Una vez concluido el proceso, el vídeo debe enviarse al correo electrónico: lapampaferiadellibro@gmail.com

#CulturaSueñaySigue

REDES

Facebook:

https://www.facebook.com/FeriadeLibroLaPampa/?epa=SEARCH_BOX

Instagram:

https://www.instagram.com/ferialibrolapampa/?