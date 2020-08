Julio Geréz: “Estamos asombrados y es una satisfacción, nos da fuerza para seguir trabajando”

La localidad de Puelches fue elegida entre las 30 más bonitas del país, según un ranking que realizó un sitio de viajes. Y el intendente manifestó su satisfacción, pero remarcó que “hay que ser sinceros, no es la realidad que vivimos hoy, porque no tenemos agua en las lagunas que nos rodean”, contó.

El sitio de viajes destacó dos localidades de La Pampa, Rancul y Puelches. Entre ellas había pueblos de los más famosos y conocidos del país, hasta los más pequeños e ignorados. Cada uno tiene su atractivo, sus secretos y sus bellezas ocultas.

El intendente de Puelches, Julio Geréz, mostró su asombro y satisfacción, tras darse a conocer la noticia. “Pero hay que ser sinceros, hay cosas que se destacan en el pueblo y que no es la realidad que vivimos hoy, porque las lagunas que nos rodean desgraciadamente por la causa que todos conocemos, no tenemos el agua. No tenemos lagunas que tengan agua y no se puede practicar pesca, tampoco podemos generar una expectativa hacia el lector que quiera venir y después se encuentre con un panorama totalmente diferente”, remarcó.

Más allá de la sequía que atraviesa la localidad debido a la problemática de los ríos, el jefe comunal destacó otras atracciones que brinda Puelches. “Todos sabemos que estamos ubicados en el centro del país, que es una población de 600 habitantes, productivos con el tema del ganado, salineras que mueven la economía. Tenemos una hermosa capilla construida con elementos típicos de la zona (inaugurada en 1963 y fue erigida en homenaje al Padre Ángel Buodo); a 31 km tenemos el Parque Nacional Lihuel Calel. Tampoco tenemos el agua en la Laguna Dulce, que era un lugar excelente y con un paisaje hermoso; la Laguna Amarga, que nos daba una vista hermosa, y la Urre Lauquen que es la más grande de la Provincia”, agregó.

Desde 1978, Puelches ostenta el título de Centro Geográfico de la República Argentina, cuando por un Decreto del Gobierno Nacional se colocó un monolito que testimonia esta medición y que ha sido aprovechado como recurso turístico.

Geréz también habló de la actualidad y se mostró esperanzado para que se reactive la economía. “Estamos pasamos por esta pandemia, pero realmente muy esperanzados en que después de esto, se reactive la economía”, afirmó.

Luego, se refirió a la situación de la Ruta Nacional 152. “Seguimos sufriendo el deterioro de la Ruta 152 y me están diciendo que en poco tiempo comenzarán con los trabajos de reparación”, adelantó.

“El deterioro nos perjudicó enormemente porque dejaron de pasar los micros el transporte de larga distancia, los transporte, etc. Si tuviéramos esa ruta sana hubiésemos incrementado enormemente y beneficiado al comercio del pueblo. Pero nunca perdemos las esperanzas”, agregó.

Por último, tras mencionar que aún no corre agua debajo del puente por donde pasa el río Salado, volvió a destacar su sorpresa por estar entre los 30 pueblos más bonitos del país. “Te da más fuerza y energía para seguir trabajando, para que cada día podamos estar un poco mejor”, concluyó.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado

Deje su comentario en Facebook