Estudiantes secundarios de La Pampa participaron en Foro Federal

Jóvenes pertenecientes a instituciones de las localidades de Alta Italia, General Pico, General Acha y Santa Rosa asistieron a un Foro Federal sobre Centros de Estudiantes en la ciudad de Formosa, capital de la Provincia.

Marcelo Fabián Vega, padre de Morena, expresó ante la Agencia Provincial de Noticias que “mi hija vivió muy buenas experiencias, aprendió muchas cosas. Me parece muy importante que ellos sientan que alguien los escucha y apoya. Quiero agradecer principalmente al Gobierno de La Pampa y especialmente al equipo de la Dirección General de Educación Secundaria que estuvieron muy atentos a cada uno de los chicos. Les diría a los/as jóvenes que sigan por este camino, que estudien, sueñen y vayan siempre por más”.

Victoria, vicepresidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Ciudad, comentó: “creamos una conexión re linda con estudiantes de otros Centros del país. En mi caso, participé en talleres de Educación Sexual Integral y Participación Juvenil, encontré un montón de ideas para aplicar en la escuela. Estas actividades te dejan un montón de enseñanzas, aprendés y te divertís al mismo tiempo. Entre una institución y un Centro de Estudiantes lo primero es la comunicación, es necesaria la aprobación de directivos para concretar acciones. Quiero agradecer al Ministerio por los pagos respecto al viaje, no tuvimos que poner dinero, gracias a las personas que hicieron esto posible, sino no podríamos haber ido”.

Los/as estudiantes secundarios reflexionaron en torno a los 40 años de democracia ininterrumpida en la República Argentina y obtuvieron herramientas necesarias para la conformación de dichas organizaciones estudiantiles.

