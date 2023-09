Seguridad articuló capacitación especializada para atención de varones condenados por abuso sexual a niñas, niños y adolescentes

En colaboración con la Asociación Mutual “Grupo Buenos Ayres” comenzó un programa de capacitación para abordar el abuso sexual perpetrado por varones contra niñas, niños y adolescentes. Esta iniciativa es posible merced a la coordinación del Ministerio de Seguridad a través de la Dirección de Coordinación de Políticas Socializadoras y busca fortalecer las capacidades de los profesionales en la materia y promover un enfoque integral de prevención y rehabilitación.

La capacitación se fundamenta en la necesidad de actualizar los conocimientos y enfoques relacionados con la prevención y atención de delitos de abuso sexual, tanto intrafamiliares como extrafamiliares, cometidos por varones.

La Asociación Mutual “Grupo Buenos Ayres” es pionera en esta área, con una trayectoria que se extiende por más de ocho años y una investigación continua desde 1999. La misma está a cargo de María Eva Sanz, que cuenta con una amplia experiencia en el campo, quien en la apertura destacó que “este es el primer Ministerio que nos invita en toda la República Argentina, así que los felicito a La Pampa que estén haciendo esta tarea y sean punta de flecha para guiar también con sus experiencias a las demás provincias”. En cuanto a la jornada mencionó estar “muy feliz realmente de poder compartir con ustedes el inicio de esta capacitación, pero fundamentalmente desde una mirada de que todas las personas tenemos algo para aportar”, y amplió “no es que yo sé todo y ustedes no saben nada, todo lo contrario, todos tenemos un pedacito de saber que si lo podemos articular y compartir vamos a tener un gran saber, así que venimos a ofrecer lo que vengo haciendo hace varios años en relación a los violencia de género y específicamente poniendo el foco en los abusadores sexuales de niños, niñas y adolescentes”. “Tenemos algo para compartirles, para que ustedes puedan encontrar un camino por donde fuimos nosotras y nosotros, pero fundamentalmente que construyan el propio a partir de algunas cosas que puedo transmitirles, pero que realmente se fueron aplicando, o sea, no vengo a contarles un proyecto, vengo a contarles algo que ya se hizo que ya se evaluó. Les traje algunos resultados, no son un 100% de resultados, pero lo que vamos viendo es una tendencia a poder mejorar en la sociedad en relación a estos temas, sí, fundamentalmente para la protección de los niños, las niñas y los adolescentes que son las víctimas principales de este tipo de abusos”, concluyó. El objetivo general de esta capacitación es formar a profesionales bajo un modelo de pensamiento complejo que les permita abordar la problemática con eficacia. Esto incluye obtener conocimientos teóricos sobre varones que cometen abuso sexual a niñas, niños y adolescentes; proporcionar herramientas de intervención y orientación en la tarea con varones abusadores sexuales; reforzar la perspectiva de género y comprender su papel en la relación con los abusadores sexuales varones; conocer la legislación vigente relacionada con el abuso sexual infantil y la responsabilidad profesional en su cumplimiento; actualizarse en el campo de la conducta sexual masculina y su relación con el delito; proporcionar herramientas específicas para detectar y actuar ante casos de abuso sexual intrafamiliar y extrafamiliar, centrándose en los varones responsables; entre otros. El programa incluye varios módulos, este jueves se dictaron los dos primeros de forma presencial y los restantes serán virtuales, diseñados para abordar aspectos clave de la problemática.

Estos módulos abarcan desde la comprensión de las características de los abusadores sexuales hasta la evaluación de la eficacia de la asistencia.

Además, se incluyen técnicas específicas para el trabajo en grupo y el diseño de talleres preventivos en la comunidad. Este trabajo conjunto del Ministerio de Seguridad y la Asociación Mutual es una muestra del compromiso con la prevención y atención de un problema crucial que afecta a la sociedad.

La capacitación busca proporcionar a los profesionales de las Unidades de Abordaje del Ente de Políticas Socializadoras y al personal policial de las áreas competentes las herramientas necesarias para abordar este desafío con eficacia y comprensión, con el objetivo último de proteger a niñas, niños y adolescentes de futuros abusos. Formaron parte de la apertura el ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli; la secretaria de la Mujer, Géneros y Diversidad, Liliana Robledo; el defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, Juan Pablo Meaca; el subsecretario Fernando Funes; la directora de Coordinación de Políticas Socializadoras, Viviana Rodríguez; el subdirector de Coordinación de Políticas Socializadoras, Maximiliano Bassi; y la mencionada María Eva Sanz.

