Empresarios radicados en La Adela ampliarán inversiones en base al potencial de la zona

Algunos de los empresarios están en predios privados, como el caso de Frigorífico Pilotti o Marcela Vázquez ubicada en la micro zona productiva, como así también Carlos Bienco y Cristian Aguer quienes son pioneros en el Parque Agroindustrial de La Adela.Participó de la recorrida, la ministra de la Producción, Fernanda González quien visitó el frigorífico, la micro zona productiva y el PALA.

Ivana Pilotti- Frigorífico Pilotti

Finalizada la recorrida por el frigorífico, Ivana Pilotti comentó que junto a la ministra Fernanda González “hicimos una buena recorrida, la pusimos al tanto de todas las inversiones en las que estamos trabajando y estábamos ansiosos por conocerla”.

Aseguró que “nosotros como empresa local siempre pensamos en invertir para seguir creciendo y generar más fuentes de trabajo. Estamos enfocados en crecer, en prepararnos para exportar y seguir atendiendo el mercado interno”, puntualizó.

Informó que “actualmente tenemos una planta de personal de 325 personas. Seguramente vamos a estar ampliando esa planta gradualmente a medida que vayamos aumentando la capacidad de trabajo”, finalizó.

Carlos Bienco-Tekno-Com División Energía y Comunicaciones

El empresario de las comunicaciones, ubicado en el Parque Agroindustrial contó que “cuando nosotros arrancamos hace unos cuantos años esto era solo una idea, todo monte, estaban asignadas la cantidad de hectáreas para el predio del PALA, pero no había más nada. En su momento estaba Silvano Tonellotto, quien hoy es subsecretario de Industria de la Provincia, que es el mentor de todo lo que hoy ven acá”. Agregó que “nos vinimos acompañando juntos para que esto vaya creciendo y hoy tenemos una infraestructura bastante grande con un crecimiento muy amplio”.

Consideró que “muchas empresas se han radicado porque estamos en la puerta de la Patagonia, todo lo que va hacia el norte o sur del país pasa por las puertas del Parque Agroindustrial La Adela. Es un punto estratégico para cualquier empresa”.

Carlos Bienco destacó el apoyo del municipio local, “de su intendente Juan Barrionuevo y todo el personal, cada vez que hemos necesitado algo el municipio de La Adela o el Gobierno provincial siempre estuvieron dándonos una mano a todos los que integramos este parque. La Adela es mi lugar en el mundo y tengo mucho que agradecer al intendente Barrionuevo, al gobernador, Sergio Ziliotto y a todas las personas que están afectadas a este proyecto”.

Al recorrer el predio “van a poder observar el crecimiento tan importante que hubo en este último año a pesar de la pandemia, es un crecimiento exponencial, cada vez se va multiplicando más porque la gente viene y ve que todos los emprendimientos están en pleno funcionamiento. Y si llegamos a tener la posibilidad del servicio de gas en unos años este crecimiento se va a multiplicar por diez”, concluyó.

Cristian Aguer- Premoldeados Aguer

El joven empresario comentó que “nosotros arrancamos de a poco con el galponcito, en principio solo teníamos 10 moldes y a medida que nos iban saliendo trabajos comenzamos con los postes, baldosas, adoquines y ahora estamos por comenzar a construir postes olímpicos”.

Contó que “yo trabajaba en el patio de mi casa y venirme a este lugar en el PALA me permitió ir ampliando mi negocio, el patio chiquito de la casa de mi mamá era el lugar de trabajo donde teníamos una plateíta, tapábamos con nylon las placas, pero con el correr del tiempo y el esfuerzo nos fue muy bien”.

Aseguró que “la Municipalidad de La Adela me ayudó mucho, me ofrecieron un terreno acá en este predio del parque y me dieron un buen plazo para poder pagarlo. Me ayudaron con un crédito que me permitió comprar moldes, hacer el primer galpón y de a poco fuimos sumando, ahora me dedico a este trabajo exclusivamente. La producción se vende acá en La Adela, en Río Colorado y en muchos pueblos de La Pampa y Río Negro. Lamentablemente se ha frenado mucho por esta situación de la pandemia”, enfatizó.

Puntualizó que “yo estoy casi desde el principio en el PALA, cuando me instalé en este terreno era todo monte, hoy en día hay muchas empresas instaladas, mucha gente edificando, hay mucha luminaria colocada en las calles, se ve el crecimiento del parque”.

Marcela Vázquez- “Pampa Huilli”

Marcela Vázquez, titular del proyecto ubicado en la micro zona productiva contó que “nuestro emprendimiento Pampa Huilli significa Pampa al Sur, dice Atilio Payeta: si usted no conoce La Adela, no anduvo al sur de La Pampa”.

Agregó que “tenemos una planta de procesamiento de polen y una fraccionadora de miel además de una boutique apícola donde exponemos y ofrecemos nuestros productos que tienen que ver con el polen y la miel tanto al apicultor como al público en general”.

Indicó que “hay una oferta turística para nuestros visitantes que se llama Ser Apicultor por un día, esa oferta es muy interesante porque la vida de una colmena es una maravilla y genera mucho asombro a quien tiene oportunidad de verla y experimentarla. Siempre invitamos a vivir esa experiencia que consiste en llegar a este lugar muy bonito, ponerse toda la indumentaria de apicultor, les damos una explicación, se abre la colmena en un apiario cercano que tenemos, se muestra con toda la seguridad, se hace el recorrido por la planta y se finaliza con una merienda de degustación, ese sería todo el paquete turístico que tenemos”.

Consideró que “el estar cerca de la ruta es un beneficio, La Adela se está instalando como una oferta turística y este año muchos pampeanos nos han conocido porque nuestro proyecto está también dentro del recorrido turístico de La Adela. El predio es un hermoso lugar para venir a descansar, sentarse con la reposera a disfrutar y todo suma. Hemos puesto nuestro granito de arena para que este sea un mejor lugar”, enfatizó.

Puntualizó que “llegamos aquí con todo el apoyo que tuvimos del Ministerio de la Producción de La Pampa, por eso nuestro agradecimiento al Ministerio y a la Municipalidad de La Adela por el acompañamiento permanente”, concluyó.