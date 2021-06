Día internacional del donante de sangre voluntario

Se conmemora hoy en todo el mundo por el nacimiento de Karl Landsteiner, patólogo y biólogo austríaco, conocido por haber descubierto y tipificado los grupos sanguíneos. Desde el Ministerio de Salud de La Pampa, se recordó este día para concientizar sobre la donación de sangre.

La médica hematóloga y hemoterapeuta, responsable del Banco de Sangre del Hospital Lucio Molas, Ana Paula Portalés, en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, recordó que el 14 de junio fue definido por la Organización Mundial de la Salud como el día mundial del donante de sangre, en honor a Karl Landsteiner.

La idea es agradecer a los donantes de sangre voluntarios no remunerados y “hacer conciente la necesidad de donar regularmente, para garantizar la disponibilidad de sangre y de sus productos como son las plaquetas, el plasma y los glóbulos rojos de calidad”, definió Portalés.

En cuanto a la seguridad en la sangre se refirió a que la misma “no tenga riesgos de contagios de enfermedades transmisibles por sangre”. Cada vez que una persona dona, se realizan las serologías correspondientes para determinar si es apta o no para la utilización de ese componente.

Es importante que la población sepa que hay que donar sangre, “ya que todos podemos llegar a necesitar una transfusión en algún momento de nuestras vidas. La sangre dura aproximadamente entre 35 a 42 días en el Banco de Sangre y las plaquetas solo cinco días”.

Para contar con un buen stock de sangre, “necesitamos un flujo continuo de donantes para no desabastecer el Banco de Sangre. Lo ideal es que todos donemos sangre una vez al año, de forma voluntaria, que no sea porque nos solicitaron para una persona específica que necesita. Sí que sea voluntario, altruista, que tenga ganas de ayudar y de salvar vidas, sin ningún tipo de remuneración”.

Portalés invitó a donar a los ciudadanos, yendo al Banco de Sangre del Hospital Lucio Molas, o comunicándose al teléfono 455000, interno 3136.

