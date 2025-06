Emprendedores pampeanos participaron en la Experiencia Endeavor Buenos Aires

Esta presencia fue posible por el acompañamiento del Gobierno de La Pampa a través del Ministerio de la Producción, en línea con el trabajo articulado entre la Agencia CITIA y la Dirección de Microemprendimientos y Micropymes de la Subsecretaría de Industria, Comercio y PyMEs. Más de una docena de referentes del ecosistema pampeano estuvieron presentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para asistir a una jornada intensa de inspiración, formación y vinculación estratégica. Entre ellos, se destacaron empresas incubadas en el Polo Científico Tecnológico de La Pampa, así como también emprendimientos independientes que forman parte del entramado productivo provincial.

Fernando Stachiotti, director de gobierno de la Agencia CITIA, destacó a la Agencia Provincial de Noticiaas que esta presencia en Endeavor “no es un hecho aislado, es el resultado de una política pública sostenida que promueve el crecimiento del talento local. Desde CITIA, junto con la Dirección de Microemprendimientos y Micropymes, trabajamos todos los días para que emprender en La Pampa sea una decisión viable, acompañada y con perspectiva de futuro”. Y continuó “las rondas de mentorías que transcurrieron en paralelo aportaron a nuestros emprendedores apertura y una mirada diferente a sus proyectos”. Por su parte, Alejandra Galán, directora de Microemprendimientos y Micropymes, agregó que experiencias como esta “refuerzan nuestra convicción de que la articulación entre el sector público y el ecosistema emprendedor es clave para el desarrollo. Escuchar a nuestros emprendedores volver con entusiasmo, ideas y conexiones, nos impulsa a seguir generando estas oportunidades desde el Estado”.

Voces

“Fue una experiencia sumamente enriquecedora. Pudimos vincularnos con otros emprendedores, validar ideas y conocer nuevas herramientas de gestión”, expresó Matías Boleas, de Tresatec. “Este tipo de iniciativas del Gobierno provincial son fundamentales para que podamos crecer y proyectarnos a nivel nacional”, agregó. Leonardo García, de Rótulo Gráfica, una empresa no incubada pero con fuerte presencia en la Provincia, compartió lo siguiente: “fue muy motivador sentir que el sector público nos abre estas puertas. No solo aprendimos de los grandes speakers, sino que nos trajimos una red de contactos valiosísima para seguir profesionalizando nuestro emprendimiento. El evento me pareció excelente, como escuchar a las personas que lograron pasar por el proceso emprendedor. Particularmente me interesó el taller de pitcheo y de la red social TikTok ya que es mi canal prioritario de difusión”, compartió, Lucila Verdasco, de Lunática Atelier.

Por otro lado, Ayalen Gordillo Alvarez, de Pasta&Basta opinó que “fue muy significativo poder estar en este encuentro, no solo por la inspiración, sino para escuchar a otros emprendedores que pasaron por la misma situación e intercambiar consejos de cómo seguir avanzando. Estoy en un proceso de crecimiento, al instalarnos en el Parque Agroalimentario, valoré mucho los vínculos que se generaron, la posibilidad de poder contar a otras personas sobre mi emprendimiento y tuve una muy buena aceptación en la puesta en valor de mi negocio”. Más empresas opinaron sobre esta presencia “asistir a la Experiencia Endeavor y escuchar a emprendedores líderes de la región y el mundo fue muy inspirador y me permitió entender los desafíos y aprendizajes detrás de cada caso de éxito. Las conversaciones con los distintos grupos de mentores sumaron perspectivas prácticas y útiles sobre el camino emprendedor, muchas gracias a la organización de CITIA que nos hizo posible asistir”, expresó Juan Franco Martín de Collecta.

“Esta experiencia fue una oportunidad enriquecedora en la que conocimos a otros emprendedores, empresas y sus experiencias. Nos llevamos muchos consejos y relatos que nos ayudarán a enfrentar desafíos futuros. Agradecida al Gobierno de La Pampa por darnos esta oportunidad”, palabras de Eneka de Bee Glow.

La participación en Endeavor 2025 se enmarca en las políticas públicas que la gestión del gobernador Sergio Ziliotto viene consolidando para fortalecer el entramado productivo, tecnológico y emprendedor provincial, promoviendo la innovación, la diversificación económica y el desarrollo federal con inclusión.