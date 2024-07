Emprendedoras pampeanas muestran sus creaciones en la vidriera del ISS

En el marco del programa Empoderar se está desarrollando la muestra de artistas, artesanas y emprendedoras de toda la provincia en las vidrieras del Instituto de Seguridad Social (ISS) con sede en Santa Rosa. La exposición, que finalizará el 29 de julio, ya ha logrado crear un importante flujo de consultas y contactos a las participantes del evento.Así lo manifestó a la Agencia Provincial de Noticias una de ellas, Gabriela Exner, responsable de “Quitapenas”, un emprendimiento de accesorios para la mujer. “El lunes arrancamos y ya he tenido comentarios hermosos y muchos contactos que pueden redundar en negocios, así que estoy muy entusiasmada”, aseguró la artesana oriunda de Rolón.Gabriela, que además es profesora de historia en una escuela secundaria, empezó a hacer bijouterie hace 7 años, como una terapia. “No estaba bien y encontré un refugio en la artesanía. Precisamente por eso lo llamé ‘Quitapenas’… Era el propósito que tenía originalmente”, contó.Sin embargo, las cosas fueron cambiando porque sus amigas la incitaron a que emprendiera el camino comercial. “Ellas me decían que tenía que exponer mis productos, sacarlos a la venta, porque eran muy lindos, así que terminé haciéndoles caso”, explicó.“Tengo que agradecerle al Gobierno de La Pampa, que siempre me apoyó. El Ministerio de la Producción se interesó en mi trabajo y pude participar en distintas ferias de toda la provincia. Así fui haciendo muchos contactos, clientes y se inició una etapa importante para el desarrollo de mi emprendimiento, que culminó con la presentación en la “ExpoPyMEs” del año pasado. Esa fue la frutilla del postre para mí, porque alcancé un lugar al que siempre había querido llegar”, agregó.“Mi sueño es llegar al mundo y vivir de este emprendimiento, en el que por ahora estoy trabajando sola y hago de todo. Hasta soy la modelo en las fotos de mis productos”, dice Exner entre risas. “Amo dar clases y disfruto mucho de mi vocación como docente, pero lleva mucho tiempo y es complicado hacer las dos cosas en simultáneo”, señaló.“Creo que en los collares, aros, cinturones y en todo lo que diseño y armo logro transmitir lo que siento. Esa es mi mayor satisfacción como artesana”, afirma Gabriela.

Coordinado por la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad junto a los municipios participantes, en la muestra se están presentando trabajos de las siguientes emprendedoras:

Vinos PH: Angélica Verónica Sánchez, Nidia Erica Sánchez de Pichi Huinca.

Alacapampa: Micaela Scarpello, (@alcapampa), de Luan Toro.

Manita Creaciones: Mariángeles Stoessel (@manitacreaciones), Santa Rosa.

Quitapenas Accesorios: María Gabriela Exner (@Mariela Exner) de Rolón.

Brunella Montes: (@catbruniii ) de Santa Rosa.

Kaia Textil: Macarena Uranga (@kaiatextil) de Ataliva Roca.

Caliz Cosmética Sana: Carina Limbozzi (@caliz_cosmetica_sana) de Ataliva Roca.

Milud Artesanías: Paula Patek (@Milud_art) de General Pico.

Arlet: Romero Patricia (@Patrix Romero) de General Pico.

Durante 15 días se podrá disfrutar de estos trabajos accediendo a los datos de contacto para poder consultar o adquirir los productos.

Se recuerda a quienes deseen ser parte de esta muestra que pueden comunicarse al Whatsapp: 2954 61-9368