El Gobierno provincial firmó la conclusión del JIN en Ingeniero Luiggi

La rúbrica se desarrolló esta mañana en el despacho del ministro de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, Ramón Garay, donde también estuvieron presentes el ministro de Educación, Pablo Maccione; la intendente de Ingeniero Luiggi, Patricia Lavìn y el representante de la empresa Iaser SH.La jefa comunal celebró la firma del contrato como la mejor manera de festejar los 110 años de la localidad. “Una obra tan esperada, tan prometida en su momento y tan poco cumplida. Esto venía de la gestión (presidencial) de Mauricio Macri, que fue la primera visita de un presidente a nuestra localidad y con una falsa promesa”, comentó.Lavín remarcó que hoy sirve poco de lo construido en aquel momento. “El tiempo ha pasado y tiene el deterioro lógico de una obra inconclusa”.Se refirió a la necesidad de la obra debido al crecimiento de la matrícula en el nivel inicial. “Es una necesidad y eso demanda una mayor cobertura edilicia, por lo tanto es muy esperada”, contó.“Esto no se pudo haber logrado sin las gestiones del Gobierno provincial que encabeza Sergio Ziliotto, que ha puesto a disposición los distintos Ministerios como Obras y Educación. Ambos se involucraron para que se pueda cumplir aquella promesa que nos habían hecho”, afirmó.Respecto a la obra, la intendente adelantó que se evaluará la construcción que se pueda rescatar y que se sostendrá el modo tradicional de edificación. Además, destacó el compromiso de la empresa para contratar mano de obra local.“Si bien se logra cristalizar este sueño en esta gestión, también quiero destacar que el ex intendente Javier Zanoli y a quien era gobernador, Carlos Verna y la exministra de Educación, María Cristina Garello, que han luchado porque se cumpliera y ante la negativa del Gobierno nacional, no se pudo llevar a cabo. Por eso, nuestro gobernador Sergio Ziliotto lo tomó como una lucha en su gestión y logró concluirla con el gobierno del actual presidente Alberto Fernández”, cerró.

Pablo Maccione

El ministro de Educación resaltó que son cuatro jardines los que se encuentran en la misma situación, ubicados en General Pico, Winifreda, Santa Rosa e Ingeniero Luiggi. “Todos están en este proceso de poder cumplir. En Ingeniero Luiggi estaban funcionando en un espacio donde una escuela primaria prestaba un aula. Toda la organización que tendrá el jardín de infantes en la localidad será más cómoda, liberará el espacio para organizar mejor el trabajo en la escuela primaria. Todo esto hace a la calidad educativa, que no sólo tiene que ver con los docentes de La Pampa, sino con brindar las condiciones de infraestructura necesaria para hacerlo correctamente”, concluyó.

Por último, el empresario a cargo de la obra agregó que la construcción está abandonada y se recuperará la estructura y la cubierta del techo. “Todas las instalaciones se van a realizar nuevas. A lo mejor la instalación de cloacas se puede reparar. La obra tiene 600 metros, incluye el equipamiento, juegos, instalación eléctrica y de datos, prácticamente debe ser el 70 u 80% de la obra proyectada”, finalizó.