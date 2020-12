El Ejército colaborará con la logística de vacunación contra la COVID-19

E l teniente coronel Gustavo Garrido es jefe del Regimiento de Caballería Ligero XIII ubicado en la ciudad de General Pico y, en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, se refirió al rol que cumplirá el Ejército en la logística de distribución de las vacunas contra la COVID-19.

“Tal como lo anunció el ministro de Defensa de Nación, las Fuerzas Armadas tienen a disposición todos los medios para apoyar, especialmente desde el punto de vista logístico, el transporte y distribución de la actividad de vacunación que se realice, siempre sujeto a la disponibilidad de la misma una vez que ingrese al país y en función a los requerimientos particulares que surjan desde el área de Salud relacionados a particularidades de forma de distribución, almacenamiento, etcétera”, contó Garrido.

Considerando prematuro hablar ahora de un diagrama, el teniente coronel explicó que sí se tomaron previsiones a fin de ahorrar tiempo para adelantar actividades, “en función de eso estamos, como ya venimos haciendo hace más de 260 días desde que inició la operación General Belgrano I, optimizando las herramientas y poniendo a punto todos los medios disponibles, de transporte y personal para llevar a cabo la distribución y posible almacenamiento”.

Una de las herramientas fundamentales para orientar la actividad son los padrones electorales, “todas las Fuerzas Armadas, en particular el Ejército, con su presencia territorial, tiene muy aceitado el empleo de esta herramienta”, añadió.

Consultado por la labor a lo largo de estos meses de pandemia y la confianza depositada para esta tarea tan importante, el jefe del Regimiento de Caballería Ligero XIII sostuvo: “esto ratifica la eficiencia y confiabilidad que el Ejército y las Fuerzas Armadas representan en una actividad de este tipo, como apoyo fundamental de toda el área de Salud, no hay que olvidar que este es un esfuerzo que lleva prioritariamente el área Salud a nivel nacional y que obviamente deberá coordinar con todas las carteras de Salud a nivel provincial”.

Informó además que se viene trabajando mancomunadamente a través del CODES, articulado desde el Gobierno provincial y el Comando de la X Brigada Mecanizada que a tal fin ha establecido un Comando de Zona de Emergencia que abarca a toda la jurisdicción de La Pampa. “Todavía no tenemos precisiones al respecto, fundamentalmente hasta que no tengamos la vacuna aprobada y el tenor del tipo de vacuna que se va a dar”, continuó diciendo, quien a modo de cierre manifestó que ya se capacitó al personal, “nuestra capacitación principal es la preparación para la guerra, pero muchas de esas actividades tienen un empleo dual, ya sea la logística de la distribución, transporte, almacenamiento, custodia, y también el monitoreo de la operación en sí que se pueda realizar, porque lo mismo que aplicamos nosotros en una operación de combate tiene una muy parecida aplicación en cuanto al monitoreo y planificación de la misma, relacionado a operaciones de protección civil, que sería una operación de estas características (la denominada Operación Belgrano II)”.

