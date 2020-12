La Pampa acordó con AR-SAT el uso compartido de redes de fibra óptica

El convenio firmado entre los Gobiernos de La Pampa y el Nacional establece “un marco para la colaboración y cooperación institucional, a fin de asistirse y asesorarse mutuamente para avanzar con el logro de los objetivos que les son propios”.A párrafo seguido indica particularmente el objetivo de “tendiendo a reducir la brecha digital en el menor plazo posible, a través del uso eficiente de las infraestructuras físicas existentes, en el marco del PLAN CONECTAR 2020-2023”.El acuerdo plantea claramente el objetivo de “extender y actualizar el acceso a Internet de banda ancha en aquellas áreas con necesidades insatisfechas”.En la apertura del año legislativo el mandatario pampeano había adelantado que “con ARSAT emprendimos un camino de integración y desarrollo de las potencialidades de cada una de las empresas, a partir de complementar infraestructura y asistencia técnica”.

Convenio con ENACOM

Con el titular del Ente Nacional de Comunicaciones, Claudio Ambrosini, Ziliotto firmó el acuerdo ratificando un aporte no reintegrable por $ 270.386.554 para mejorar la infraestructura de conectividad en 29 localidades pampeanas.

El convenio establece que el organismo nacional junto al Gobierno provincial trabajarán en “la implementación de proyectos que tengan por objeto la prestación de servicios mayoristas y/o minoristas sobre áreas con necesidades insatisfechas, mediante el desarrollo de redes de transporte y/o el fortalecimiento de las redes de acceso existentes y/o la generación de condiciones económicas propicias para el desarrollo de nuevas redes de acceso”.

Entre los objetivos perseguidos sobresale el de “generar un acceso equitativo a los servicios de telecomunicaciones” y el de “promover el desarrollo de las distintas regiones y su integración social”.

La gestión para concretar el aporte no reintegrable fue motorizada por el gobernador Sergio Ziliotto y contó con la activa participación del director del organismo nacional, Alejandro Gigena.

Las localidades que se beneficiarán con el aporte no reintegrable de $ 270.386.554 son: Doblas, Trenel, Colonia Barón, Alta Italia, Metileo, Eduardo Castex, Caleufú, Ingeniero Luiggi, Realicó, Ojeda, Miguel Cané, Uriburu, Abramo, Alpachiri, General Acha, Lonquimay, Algarrobo del Águila, Quehué, Cuchillo Có, General Campos, Colonia Santa Ana, Loventué, Colonia Santa Teresa, Ataliva Roca, Abramo, Rucanelo, Arata, Telén y Carro Quemado.