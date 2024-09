Ejecutarán importantes mejoras al sistema de desagües en Anguil

Este miércoles se firmó un convenio enmarcado en el Programa ProPAyS entre el municipio de Anguil y la Administración Provincial del Agua, para la ejecución de los trabajos de construcción de un canal pluvial en hormigón armado en su primera etapa.

El acto administrativo estuvo encabezado por el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati, acompañado por el administrador Provincial del Agua, Fabricio González Martín y la intendenta Municipal, María Daniela Fernández.Alfredo Intronati indicó a la Agencia Provincial de Noticias que el convenio que se firmó “es destinado a la construcción de un canal de aproximadamente 150 metros, en una primera etapa, es una obra que hace tiempo veníamos hablando con Daniela y que necesitaba llevar adelante en su localidad. Esto habla de un Estado provincial presente, en una situación que estamos viviendo, donde Nación no está presente en La Pampa, en este caso somos la antítesis, acompañando a los gobiernos municipales”, afirmó.El funcionario provincial dijo que “es importante no perder el norte en cuanto a la obra pública de un Estado presente y llegar a resolver las situaciones particulares de los municipios. Quiero destacar además la gestión de la intendenta que busca esta obra que es necesaria, sabiendo los tiempos que se vienen, la necesidad es tratar de resolver las situaciones de evacuar los líquidos pluviales de la localidad”.El ministro hizo especial énfasis en la importancia de los diferentes programas que lleva adelante la Administración Provincial del Agua y en la ocupación de mano de obra local que generan. “El Gobierno provincial transfiere los fondos y es el municipio el encargado de contratar a la mano de obra y esto hace que los fondos queden en las localidades. Son programas que venimos defendiendo hace mucho tiempo, se crearon en un momento en La Pampa en el período de Carlos Verna y hoy en la continuidad de estas políticas de Estado que lleva adelante Sergio Ziliotto, hemos logrado dar continuidad a este programa que es tan necesario. No solamente tenemos ProPAyS en la APA, también Promanca y Prosedec, que resuelven diferentes problemáticas en cada una de las localidades”, resaltó.

Prioridad

María Daniela Fernández valoró los trabajos que se desarrollarán en su pueblo. “Para nosotros era prioritario resolver cómo recubrir ese final de los canales de desagües, porque vamos a mejorar la conductividad del agua notablemente. Lo veníamos trabajando con la APA, con el Ministerio y en esta situación sin obra pública por parte de Nación, los municipios y la Provincia lo que hacemos es sentarnos a priorizar. Como dijo el ministro, sin el dinero de este tipo de programas, para los municipios es imposible encarar una obra pública”.

“Es una gran alegría y es cumplir con parte de nuestra plataforma y de nuestras promesas al pueblo. Eso nos satisface enormemente porque junto con el Gobernador hicimos una plataforma muy trabajada con la gente, muy desde la necesidad de la calle y hay que dar respuestas. Que el Gobierno nacional nos frene y nos establezca otros tiempos no significa que vamos a abandonar y desistir de cubrir esas necesidades”, agregó.

“En los pueblos necesitamos que el dinero quede en nuestros comercios, nuestros albañiles, que circule, eso también es muy importante”, enfatizó la jefa comunal en diálogo con APN.