El Gobierno amplió montos de programas en apoyo a las cooperativas pampeanas

El ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, anunció hoy a las cooperativas pampeanas la ampliación del monto de los cinco programas de asistencia técnica y financiera creados por el gobernador Sergio Ziliotto en apoyo al sector que facturó en 2023 más de 270.000 millones de pesos y genera 1.990 puestos de trabajo en La Pampa.

De esta manera, el Programa ACES pasa de 3 millones a 10 millones de pesos; el de Asistencia Técnica pasó de 500 mil a 1 millón de pesos; el de Grandes Pasos de 500 mil a 5 millones de pesos; el Emprender Asociativo de 2 millones a 5 millones de pesos; y el de Madrinazgo para cooperativas escolares pasa de 200 mil a 500 mil pesos.

El acto se realizó en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno que estuvo colmado por representantes de las cooperativas de servicios, de trabajo, eléctricas, agropecuarias, de viviendas y las escolares y las mutuales. Hay 106 cooperativas pampeanas y 77 de otros puntos del país que operan en la Provincia. También estuvo el subsecretario de Cooperativas y Mutuales, Fabián Bruna, y la directora del área, Carla Urbano.

El ministro Fernández indicó en su discurso: “Este anuncio es una muestra de que este Gobierno busca permanentemente el diálogo, el poder sentarnos a charlar, el buscar coincidencias, de haber escuchado las demandas de las cooperativas y hoy dar esa respuesta. Por eso creemos que el diálogo es fundamental, nunca nos negamos a dialogar ni aquí ni en Nación, siempre en un marco de respeto”.

“Nos toca vivir un contexto muy difícil, y vaya si lo saben las cooperativas. El INAES no dio una muestra en estos nueve meses de Gobierno a favor de los sectores cooperativos o mutualistas. El único gesto que tuvo es el de tratar de proscribir, suspender o dejar fuera de camino a muchísimas cooperativas a nivel país. Por eso nos llena de orgullo pertenecer a la provincia de La Pampa, porque considera al sector cooperativo como un aliado estratégico”, expresó.

El ministro indicó que “creemos en una Provincia en desarrollo, con actividad económica, con oportunidades para todos, pero poniendo en valor a este sector que tanto hace por la provincia de La Pampa. Por eso nuestro Gobernador se para ante Nación con una posición de diálogo, pero por sobre todas las cosas, defendiendo los intereses de cada uno de ustedes. Esta lucha debe ser una tarea de todos, una lucha del conjunto. No se trata de una persona. Los recursos de la Provincia no son de un Gobierno, sino son de todos y de todas. Por eso decimos a todo el arco político que la demanda no es a nuestro Gobernador a que se siente, la demanda debe ser a Nación. Al presidente Milei para que nos devuelva los recursos que nos sacó. Son más de 61.000 millones de pesos que proyectados a fin de año van a llegar a los 100.000 millones de pesos. Eso afecta las arcas de cada uno de los que habitan nuestra Provincia. Plata que nos sacan para obras, para potenciar los programas, para salud, para educación y derechos de todos y de todas. Que le sacan a una Provincia que tiene equilibrio fiscal”.

“Cuando asumió el gobernador Ziliotto en la Provincia estaba el programa ACES para acompañarlos. Hoy hay cinco programas. Se crearon cuatro más y esto tiene que ver con decisión política, con entender la importancia del sector y de querer acompañarlos para que puedan ser más competitivos en este escenario. El camino es este, no el de un mercado salvaje que nos pregonan desde Nación. Por eso entendemos y confrontamos con la ideología del sálvese quien pueda, de que los demás no importan. Sus trabajos los tenemos que defender porque con esta política vienen a atentar contra la República, contra las instituciones, contra el pueblo argentino”, explicó.

“Quiero reconocer a la Cooperativa Atreucó, de Macachín, que es quizás una de las que más factura y suma en esto eficiencia. Entonces, cuando nos quieren hacer creer que el Estado no sirve, cuando nos dicen que son topos que vinieron a reventarlo, cuando nos dicen que los Estados no son eficientes, en La Pampa les mostramos lo que es una Provincia ordenada y lo que es un sector cooperativo vivo, pujante y que trabaja para la gente”, concluyó.

