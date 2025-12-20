Continúa la planificación forestal en el Parque Agroindustrial La Adela

Durante la jornada se realizó un relevamiento integral del Parque Agroindustrial, que incluyó la identificación de sectores con presencia de bosque nativo, con el fin de definir las especies forestales más adecuadas. Se priorizó la implantación de cortinas forestales, el arbolado de bulevares, plazas y zonas de esparcimiento, y la puesta en valor de la flora autóctona, en el marco de un esquema de ordenamiento y manejo forestal sostenible, con el objetivo de ofrecer además una propuesta sustentable para los frentistas del Parque Agroindustrial La Pampa.

El Parque abarca una superficie de 108 hectáreas, cuenta con un diseño que integra la actividad productiva con actividades deportivas, culturales, educativas y turísticas. Para ello incorpora bulevares, espacios verdes y áreas recreativas con vegetación natural, que contribuyen a la protección del predio, el mejoramiento paisajístico y el equilibrio del entorno.

“Dicha acción se enmarca en el Programa Provincial de Forestación Urbana y Periurbana que lleva adelante la Dirección con el objetivo de promover la forestación con fines productivos, sociales y ambientales, ofreciendo bonificaciones en plantas producidas en los viveros provinciales, para fines como cortinas corta-viento, mejorar espacios verdes y mitigar la contaminación”, agregó a la Agencia Provincial de Noticias el director General de Recursos Naturales, Carlos Bonnemezón.