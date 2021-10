Destinarán una autobomba forestal a bomberos de Catriló

Los Bomberos Voluntarios de Catriló tendrán una nueva autobomba en el corto plazo. La destinarán a combatir incendios en la zona rural, según explicaron integrantes de la cooperadora. Recibieron un aporte del Gobierno provincial para ser destinado a la adquisición del vehículo.

El ministro de Gobierno, Justicia y DDHH, Daniel Bensusán, hizo entrega del aporte que había requerido la cooperadora del Cuartel de Bomberos de Catriló, para concretar el proyecto de ampliar el parque automotor.

“El gobernador. Sergio Ziliotto, autorizó el aporte de un millón y medio de pesos que era el monto que faltaba para completar la adquisición de la maquinaria. La compraron en Alemania, en los próximos días estaba el embarque para venir a la Argentina y en poco tiempo más en Catriló”, detalló el funcionario a la Agencia Provincial de Noticias.

Agregó que desde el Gobierno provincial, y el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos en particular, “siempre hemos tratado de estar del lado de las instituciones, articulando el trabajo entre Provincia, municipio e instituciones. En este caso, no solo Catriló se beneficia, sino que toda la zona lo hará, por el servicio que se puede prestar con esa autobomba forestal”.

Elvio Pereyra, presidente de cooperadora de los Bomberos Voluntarios de Catriló manifestó agradecimiento “al Gobierno provincial, a través del gobernador Sergio Ziliotto y del ministro (Daniel) Bensusán y de Ricardo Delfino (intendente de Catriló), porque este es un gran paso, una gran ayuda para un proyecto inicial de contar con una unidad forestal”.

“Estamos apuntado hacia el trabajo en el área agropecuaria. Entendemos que las emergencias o servicios a la comunidad se prestan con la actual flota, pero nos sentíamos con limitaciones al no poder estar con todos los elementos para afrontar fuegos forestales, Esta situación de trabajar juntos con el cuerpo activo hizo que vayamos a tener equipamiento específico para atender este tipo de emergencia, estamos muy contentos. Es un paso grande y una ayuda económica que nos hace cumplir sueños. No lo digo como presidente sino en función de lo que me transmite el cuerpo activo que son los verdaderos voluntarios”, concluyó.

El intendente de la localidad, Ricardo Delfino señaló que “la autobomba hoy tiene un costo de cinco millones de pesos y es de gran utilidad en la localidad y en zonas aledañas. Estos gestos son sumamente importantes, tenemos un Gobernador y un ministro que se preocupan y ocupan de los vecinos de Catriló y de la provincia de La Pampa”.

