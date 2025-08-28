Desbaratan punto de venta de drogas y detienen a dos personas en Castex

La Policía de La Pampa, a través del Área de Coordinación Operativa de Lucha contra el Narcotráfico (ACOLN), llevó adelante un procedimiento en la localidad de Eduardo Castex que culminó con la detención de dos personas y el secuestro de cocaína, marihuana, dinero en efectivo y distintos elementos vinculados al fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.

El operativo se desarrolló en una vivienda del Barrio Evita, donde residían los investigados, una mujer de 42 años y un hombre de 29.

Previamente, personal policial interceptó a un individuo que había adquirido en ese domicilio un envoltorio con 0,6 gramos de cocaína.

Durante la requisa de la vivienda se secuestraron ocho envoltorios de cocaína compacta, con un peso total de 5,6 gramos, una bolsa con 26 gramos de marihuana en floración, dos balanzas de precisión, tres teléfonos celulares, anotaciones y material de fraccionamiento. Además, se incautaron $ 628.000 en efectivo, 163 semillas de cannabis y dos motocicletas sin chapa patente.

Como resultado, las personas identificadas fueron aprehendidas, notificadas de su detención y trasladadas a la ciudad de Santa Rosa, donde permanecen alojadas a disposición de la Justicia.

