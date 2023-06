Cuatro jardines de la Provincia cumplieron y festejaron sus 25 años

Participaron de dichos eventos diferentes autoridades del Ministerio de Educación, autoridades locales, personal docente, no docente, familias, estudiantes y jubilados que alguna vez desempeñaron sus funciones en dichas instituciones.El titular de la cartera educativa, Pablo Maccione, participó del acto realizado por el JIN N° 22 en Santa Isabel, el cual nuclea a los jardines ubicados en La Humada y Algarrobo del Águila. “Quiero agradecerles el compromiso diario y las tareas que llevan a cabo, que hayan aceptado el desafío de incorporar sala de 3 años, una línea muy importante para el Ministerio. Seguiremos acompañando como siempre lo hemos hecho, recientemente con la designación de Maestros Preceptores para la zona”.

Rosana Pérez, directora del JIN N° 22, compartió a la Agencia Provincial de Noticias que “fue un día especial de festejo donde estuvimos todos, cada uno por su lado aportando para que el aniversario sea un momento bonito y quede guardado en nuestras memorias”.

Carina Nieves Reinaudo, responsable del JIN N° 20, consideró que el acto de su institución fue muy emotivo porque posibilitó el encuentro de ex alumnos, ex docentes, ex coordinadores, alumnos y docentes actuales. “Nos visitaron la subsecretaria de Educación, Marcela Feuerschvenger, y la directora general de Educación Inicial, María Jimena Afonso García, participaron alrededor de 390 personas. Mirando nuestro presente nos encontramos con un jardín en expansión, con la obligatoriedad de las salas de 4 y 5 años, y la universalización de la sala de 3 años, completando así la organización del jardín de infantes. Esta conmemoración no sólo debe significar celebración sino también una pauta para reflexionar, recuperar la memoria de lo transitado, mirar el presente y empezar a trazar el futuro de nuevas conquistas para nuestras infancias”.

La directora del JIN N° 23, Ana Leda Giavedoni, sumó que el evento de los 25 años fue muy importante y significativo. “La propuesta incluyó recuerdos, como fotos y libros históricos, y también espacios de juegos interactivos”.

Yanina Salomón, a cargo del JIN N° 21, culminó mencionando que “nos emociona llegar a los 25 años con el orgullo de garantizar a cada niño y cada niña una escuela pública, gratuita y de calidad”.

Estos JIN celebran 25 años de acompañamiento a las infancias y sus familias, cumpliendo con responsabilidad y compromiso la tarea que significa dar lugar al derecho a una educación de calidad de los y las estudiantes de Nivel Inicial.