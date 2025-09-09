Continúa la provisión de productos de la Granja Piloto de Catriló

En el transcurso del presente año, el Ministerio de la Producción a través de la Granja Piloto, hizo entrega de gallinas ponedoras en diversas localidades a instituciones o familias, con el fin de acompañar a cada una de ellas en su emprendimiento avícola o para autoconsumo. Hasta el momento de acuerdo a lo informado por la Dirección de Ganadería, las localidades beneficiarias con ponedoras fueron: Lonquimay, Jacinto Arauz, Villa Mirasol, Dorila, Agustoni, Colonia Barón, Quemú Quemú, Falucho, Ingeniero Luiggi, Carro Quemado y Rolón. Mientras que las instituciones beneficiadas fueron la Escuela Agrotécnica de General Acha y la Escuela Agrotécnica de Colonia 25 de Mayo. En cada una de las oportunidades en las que se lleva a cabo la entrega de gallinas ponedoras, previamente se brinda una instancia de capacitación técnica dirigida a los productores familiares beneficiarios. “De esta manera, la entrega de aves es acompañada de la transferencia de conocimientos y herramientas necesarias, para asegurar la sostenibilidad y eficiencia del sistema productivo”, manifestó, Valentín Busiello, encargado de la Granja Piloto, a la Agencia Provincial de Noticias. Detalló que en dichas charlas se refieren “a la bioseguridad de la granja, manejo de cría, recría y producción de ponedoras”. La Granja con sede en Catriló se dedica a la cría de aves con la finalidad de asistir a la producción familiar, a pequeños y medianos productores avícolas, a través de la entrega de pollitas ponedoras, con fines productivos para la obtención de huevos y carne.