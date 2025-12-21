Prácticas profesionalizantes: aspirantes a Policía detectaron una persona con droga

Personal policial que ayer realizaba patrullaje en la Avenida San Martín de la ciudad de Santa Rosa observó la presencia de una persona de 25 años que, al proceder a la identificación, se detectò la portaciòn de una bolsa color blanco. Al ser consultado sobre el contenido, exhibió voluntariamente frascos de vidrio que contenían sustancias ilícitas.

Se solicitó la intervención del personal de Toxicomanía, quienes realizaron el pesaje y la división del material incautado en quince sobres numerados, sumando un peso total significativo. Una muestra fue sometida a prueba de reactivo para cocaína, resultando negativa, mientras que otra muestra dio positivo para marihuana. Tras el secuestro de los elementos y la presencia de testigos, el individuo fue notificado en libertad, a disposición de la justicia. Este año son 93 Aspirantes a Agentes en Santa Rosa y 25 en General Pico los que están generando sus primeras herramientas en la protección de la sociedad, en el trabajo que se los capacitó a lo largo de todo el año, con los distintos cursos, con los espacios curriculares, y que hoy en día están poniendo en práctica todos esos saberes hasta la primera quincena de febrero, momento en que egresarán y se les asignarán los destinos. El compromiso y perspicacia de los efectivos que realizan la última etapa de formación, junto al apoyo y acompañamiento del personal experimentado de Seccional, permiten seguir cuidando a las y los pampeanos.

