Consultorio Jurídico: Salud y la UNLPam inauguraron un nuevo servicio

En el Centro Sanitario de Santa Rosa tuvo lugar un acto por el cual, el ministro de Salud de la provincia, Mario Rubén Kohan dejó inaugurado hoy el Consultorio de Atención Jurídica.

La iniciativa se ejecutó en conjunto con la Universidad Nacional de La Pampa a través de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, por lo que estuvo presente su decano Francisco Gabriel Marrull, otras autoridades de la Universidad; el director del Centro Sanitario y Área Programática, Carlos Delgado, directores de Centros de Salud e integrantes del área de Salud Pública.

Delgado agradeció a todo el equipo de Salud que respalda el programa porque “hacen que estos consultorios se puedan llevar adelante a diario y evacuar muchas dudas de los pacientes y empleados para obtener respuestas”.

A su turno el ministro enfatizó la importancia “del camino que se está transitando: que el Ministerio de Salud del Gobierno de La Pampa, la UNPam. y otras áreas del Estado provincial, trabajen en conjunto. Cuando reflexionamos sobre los alcances que podría tener la Consultoría Jurídica en ámbitos de Salud, es un ida y vuelta muy particular. Estudiantes y docentes que comienzan a trabajar en salud, conocen un territorio distinto y viven situaciones sociales completamente diferentes. Cuando nos toca estar en el terreno, la realidad cambia absolutamente. Vemos personas que vienen con diferentes tipos de violencia que no tienen acceso fácil a la Justicia, por ellos mismos, se autolimitan o no tienen con quien consultar. Tener esta posibilidad es muy auspicioso y se recoge una vasta experiencia para los profesionales del Derecho”.

Destacó que el denominador más firme que unifica “es la decisión política del Gobierno y la Universidad de trabajar en conjunto y explorar diferentes áreas. Y como todo proceso, hay que construirlo, hacerlo con la mejor disposición y voluntad de llegar a obtener el mayor beneficio para la comunidad”.

Por su parte, Marrull manifestó el honor de estar presente, “porque la Facultad hace más de diez años que impulsa los consultorios de orientación jurídica gratuita. Forma parte de la tarea de extensión que hace la Universidad. El objetivo de los consultorios es acercarnos a la comunidad y poder devolverle a la comunidad todo lo que hace en el sostenimiento de la Universidad pública”.

Señaló que “en los consultorios se expresa lo más cercano de quienes tienen esa vocación, ya que es un voluntariado y están conformados por estudiantes graduados y docentes de la Facultad; distribuidos en diferentes zonas vulnerables de nuestra ciudad. También funcionan consultorios jurídicos en Toay, General Pico y estamos proyectando abrir un consultorio en General Acha y en conversaciones para abrir en otras localidades”, puntualizó.

Se trata de que los vecinos puedan obtener información jurídica y ser orientados dónde hacer valer sus derechos o hacer sus reclamos. “Esta alianza con el Ministerio de Salud es sumamente importante porque nos acompañan y nos permite ocupar espacios en las postas sanitarias de los barrios, lo cual a la ciudadanía le facilita muchísimo las cosas”.

El consultorio funcionará todos los martes de 16 a 18, en el Centro Sanitario ubicado en calle Coronel Gil N° 761.

