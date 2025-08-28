Buscan potenciar la comercialización de emprendedoras pampeanas 

Se ampliaron los puntos de ventas de los productos de la Red Pampeana de Mujeres y Diversidades Emprendedoras a través de su Catálogo mayorista.
Por su lado, Clara de Fonteynes, integrande de la RPMyDE, destacó que “el catálogo me super sirvió para llegar a puntos de la Provincia en la que yo sola no podía llegar, que la Secretaría de la Mujer nos acompañe nos da también más confianza y nos abre puertas”. Comercios de Casa de Piedra, Uriburu, Trenel, Eduardo Castex, General Acha, Santa Isabel, Santa Rosa, Toay y Quehué ya se sumaron a la propuesta. “Incorporar el trabajo de emprendedoras pampeanas a mi espacio fue una experiencia que sumó un nuevo atractivo, las clientas se interesan por la variedad y las diferentes opciones que se ofrecen, cada producto tiene su impronta y define a las emprendedoras”, comentó Florencia Weigel, propietaria de Alas Relajación y Bienestar, en Eduardo Castex.
Los productos están disponibles en:
Estación de Servicio Pampetrol Ruta Nacional 152 km 290, Villa Casa de Piedra.
Hotel Quehué, en Lorenzo Molina, Quehué
Sucursales de Amusin en:
Santa Rosa: Raul B. Díaz 2244
General Acha: Balcarce 548
Santa Isabel: Ruta Nacional 143 Nº 727
Nuchi, Dr. Mariano Castex 673 en Uriburu
Manitos de amor, Ameghino 434, Trenel
Supermercados Gabi And, Tomás Mason 1163 Santa Rosa
Mis amores migas, Chaco y Caminito en Santa Rosa
Juli Bags, Roque Sáenz Peña 1329 en Toay
Autoservicio La Olla, Av. Pres. Juan Domingo Perón 3650, Santa Rosa
Alas Relajación y Bienestar, España 661, Eduardo Castex
Correctamente Sana, Avenida Perón, Toay
Para incorporarse a esta propuesta los comercios pueden solicitar el catálogo al 2954 32-0712
Aquellas personas que deseen sumarse a la Red Pampeana de Mujeres y Diversidades Emprendedoras podrán inscribirse en: https://forms.gle/EXMABEuoy2PieYWbA