Buscan potenciar la comercialización de emprendedoras pampeanas 

Se ampliaron los puntos de ventas de los productos de la Red Pampeana de Mujeres y Diversidades Emprendedoras a través de su Catálogo mayorista.

La iniciativa que lleva adelante la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad en un trabajo conjunto con diversos organismos provinciales, intendentes y el sector privado, busca promover una mayor participación de emprendedoras en el mercado local y regional. La Red Pampeana de Mujeres y Diversidades Emprendedoras se presenta como un espacio de vinculación, visibilización, formación y comercialización de productos en toda la Provincia y la región. En ese marco se vienen desarrollando capacitaciones, muestras y venta de productos a través de su Catálogo mayorista. Según explicó la secretaria Gabriela Labourie a la Agencia Provincial de Noticias, “el catálogo mayorista de la RPMyDE permite que las emprendedoras ofrezcan sus productos a comercios y empresas que deseen comercializarlos en sus locales. Esto les permitió a emprendedoras de distintos lugares de la Provincia llegar a nuevos clientes, fuera de su localidad”.Por su lado, Clara de Fonteynes, integrande de la RPMyDE, destacó que “el catálogo me super sirvió para llegar a puntos de la Provincia en la que yo sola no podía llegar, que la Secretaría de la Mujer nos acompañe nos da también más confianza y nos abre puertas”. Comercios de Casa de Piedra, Uriburu, Trenel, Eduardo Castex, General Acha, Santa Isabel, Santa Rosa, Toay y Quehué ya se sumaron a la propuesta. “Incorporar el trabajo de emprendedoras pampeanas a mi espacio fue una experiencia que sumó un nuevo atractivo, las clientas se interesan por la variedad y las diferentes opciones que se ofrecen, cada producto tiene su impronta y define a las emprendedoras”, comentó Florencia Weigel, propietaria de Alas Relajación y Bienestar, en Eduardo Castex.

Los productos están disponibles en:

Estación de Servicio Pampetrol Ruta Nacional 152 km 290, Villa Casa de Piedra.

Hotel Quehué, en Lorenzo Molina, Quehué

Sucursales de Amusin en:

Santa Rosa: Raul B. Díaz 2244

General Acha: Balcarce 548

Santa Isabel: Ruta Nacional 143 Nº 727

Nuchi, Dr. Mariano Castex 673 en Uriburu

Manitos de amor, Ameghino 434, Trenel

Supermercados Gabi And, Tomás Mason 1163 Santa Rosa

Mis amores migas, Chaco y Caminito en Santa Rosa

Juli Bags, Roque Sáenz Peña 1329 en Toay

Autoservicio La Olla, Av. Pres. Juan Domingo Perón 3650, Santa Rosa

Alas Relajación y Bienestar, España 661, Eduardo Castex

Correctamente Sana, Avenida Perón, Toay

Para incorporarse a esta propuesta los comercios pueden solicitar el catálogo al 2954 32-0712

Aquellas personas que deseen sumarse a la Red Pampeana de Mujeres y Diversidades Emprendedoras podrán inscribirse en: https://forms.gle/EXMABEuoy2PieYWbA