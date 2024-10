Avanza el proceso de evaluación académica para el ingreso a las carreras de formación policial

Comenzaron ayer las tutorías para los aspirantes que buscan ingresar en 2025 a las carreras de Cadetes y Agentes de Policía. Los postulantes se encuentran actualmente en la etapa de evaluación académica, basada en el material de estudio que recibieron hace algunas semanas.

Las tutorías, coordinadas por docentes y equipos del Instituto Superior Policial, en colaboración con la Subsecretaría de Formación del Ministerio de Seguridad, brindan un espacio para que los aspirantes puedan despejar dudas sobre los contenidos y actividades del material, fortaleciendo su preparación para la evaluación que tendrá lugar en noviembre.

A partir de este año, el proceso de ingreso a las carreras de formación policial fue reestructurado, modificando el orden de las etapas. En particular, se desarrolló nuevo material académico multimedial para la evaluación, que no solo incluye recursos digitales como videos y animaciones, sino que también incorpora temáticas clave como la perspectiva de género y los derechos humanos.

En la primera jornada de tutorías correspondientes al Bloque 1, participaron más de 150 postulantes, quienes se inscribieron en dos modalidades: presencial y virtual. Desde el equipo del Instituto Superior Policial destacaron la positiva respuesta de los aspirantes a esta iniciativa, ya que pudieron realizar consultas, compartir inquietudes y avanzar en su preparación para la evaluación.

Las docentes a cargo de esta primera jornada fueron Micaela Herlein y Carolina Diharce, quienes están vinculadas al espacio curricular abordado en el Bloque 1.

En diálogo con APN, la profesora Herlein destacó que “las tutorías son un espacio muy útil, durante la jornada de hoy (por ayer) se evacuaron dudas sobre el cuadernillo de estudios que se implementó este año”, y en torno a la participación añadió que “se observó lectura y participación por parte de los aspirantes”.

“Estas tutorías sirven para realizar un apoyo y acompañamiento a las personas que deciden insertarse en el ámbito policial, no tenemos que olvidar que son personas que se inscriben luego de finalizar sus estudios secundarios o que vienen de ámbitos laborales totalmente diferentes”, finalizó.

Por su parte Diharce expresó: “La experiencia de tutoría tenía como objetivo compartir inquietudes sobre el módulo referido al territorio de la provincia de La Pampa y fue un encuentro muy nutritivo, ya que descubrimos que algunos de los temas eran poco conocidos por los aspirantes”.

“Este primer encuentro y los que siguen durante la formación en el Instituto Superior Policial son muy importantes en cuanto al conocimiento de la provincia de La Pampa, desde el punto de vista geográfico, histórico, cultural, económico, social y geopolítico”, concluyó.

Para la próxima semana están programadas las tutorías de los Bloques 2 y 3 del Material de Estudio, en las cuales se espera una alta participación de otro grupo de postulantes.

