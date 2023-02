Arrese: “El que quiera prometer, que lo haga

El intendente de Guatraché, Sergio Arrese, dijo que “aquel que quiera prometer algo que lo haga, está en campaña”, en respuesta a las expresiones del candidato justicialista local Leonardo “Pato” Schenkel realizada a través de LA ARENA hace unos días.

Al ser consultado por los dichos de su ahora contrincante político para las elecciones de mayo, el jefe comunal expresó: “Seguramente serán algunas viejas prácticas de ir descalificando al otro por algo que cuando tuvo la oportunidad no lo pudo hacer, pero bueno, allá ellos”.

“Creo que nosotros contamos con el apoyo del vecino a quien le pedimos que nos acompañe una vez más y desde ya ofrecerle el compromiso de siempre, todo el grupo está involucrado en posicionar a Guatraché desde distintos puntos de vista, otros paradigmas que lo lleva a pensar en que Guatraché se puede desarrollar por sí mismo, con autosuficiencia, autofinanciamiento, y que todo lo que Guatraché se proponga lo pueda realizar”.

-¿Le parece que puede llamarse descalificación a que el otro candidato diga que puede hacer el asfalto mejor y más barato?

-No, no está bueno que tenga el optimismo, pero bueno, no hay necesidad de hablar del otro. De nuestro lado seguiremos proponiendo lo que venimos haciendo con los vecinos, que lo ve, no le prometemos nada. El vecino lo que tiene que hacer, si quiere hacer algo al respecto, es mirar por sí mismo, no lo llevamos a ver las cosas y sabe bien que la administración está ordenada, está financieramente prolija, que las obras se pueden seguir realizando. Aquel que quiera prometer algo que lo prometa, está en campaña, que lo haga.

-Habló de reacomodar el basurero.

-Sí, de hecho ya nos hemos involucrado y en un buen número, no solamente económico, acomodando un galpón que se nos había quemado, en el personal que actualmente está trabajando, clasificando, vendiendo la materia prima de cada uno de los elementos que se van reciclando y tiene ese funcionamiento que ya la gente conoce, seguramente iremos incorporando con el tiempo la posibilidad de ir educándonos en cuanto al reciclado en origen y seguramente todo eso se volcará en una mejor práctica en destino.

-Hace un tiempo hubo una reunión donde se habló de que Guatraché sea centro de recepción de material o generar una celda de disposición final. ¿Habló del tema este específico acá? -Lo hemos hablado como una conversación más que hemos tenido, a raíz de la novedad, pero en sí no hubo ningún planteo formal en qué consistiría esa posibilidad, te diría que no habría una buena recepción, pero en principio todo se puede llegar a conversar. Veremos qué pasa cuando el proyecto sea presentado. Hoy por hoy creo que es una expresión de deseo de la Provincia y nada más que eso.

Proyecto.

El gobernador Sergio Ziliotto presentó ante el Ministerio de Ambiente de Nación un proyecto para implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu), que busca eliminar los basurales a cielo abierto con una financiación de 30 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), según se informó oficialmente en su momento.

El programa beneficiará al 78% de la población pampeana, con una administración eficiente de dichos residuos en 45 localidades de la provincia, lo que abarca a 260.000 habitantes. Tiempo atrás comenzaron las reuniones entre los municipios haciendo conocer los alcances del proyecto.