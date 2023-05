Arrese: “Deben involucrarse”

“Aprender a vivir, pensar y actuar desde otro paradigma, siempre fue el motivo que nos impulsó a involucrarnos”. Así comenzó su alocución el candidato a intendente de Juntos por el Cambio de Guatraché, Sergio Arrese, al presentar oficialmente su lista en la cantina del Club Pampero.

Luego de la presentación de cada uno de los candidatos que integran la lista, el actual jefe comunal brindó un discurso netamente político.

“Porque hay necesidades de los vecinos de Guatraché y de los vecinos de toda la provincia de La Pampa es que tienen que involucrarse para ir cambiando las cosas. Las cosas no se cambian por sí solas, aprender a vivir; hace un tiempo pensar y actuar implicaba que cuando no teníamos la posibilidad de una cuadra de asfalto, sobre todo en aquél momento en que nos hacíamos cargo de la administración de los destinos del municipio de Guatraché, empezamos a ver de qué manera, sin mucha ayuda, podíamos llegar a buen puerto”, agregó.

Arrese dijo que “generarle mejores condiciones a la calidad de vida a la gente es nuestra obligación, con el deber hay que cumplir, y con el deber se cumple haciendo algo más de lo que el deber manda hacer, no con otra cosa. Involucrarnos no solo significaba hacer cuadras de asfalto, que eran necesarias, iluminación también, la calidad de vida que se le da a la persona cuando le llega la vivienda, vivienda que tratamos de hacer separadas para mantener la privacidad familiar”.

Finalmente expresó que “esto que le proponemos al vecino de vivir, pensar y actuar, lo podemos trasladar no como una utopía, sino como una realidad a la provincia, hay una definición de sentido común que es lo que acompaña a esa manera de pensar diferente que alguna vez alguien dijo que es el Impersonal C: queremos lo que se quiere, pensamos lo que se piensa, compramos lo que se compra, por eso queremos cambiar la provincia de La Pampa, hemos demostrado que en cada una de las intendencias radicales y afines hay una forma diferente de ver lo que es lo público, es sagrado, es un dogma para nosotros, no tocar, no llevarnos nada, no meter familiares en la función pública, salvo que su capacidad así lo amerite, pero cuando tenemos un gobierno provincial que acostumbra a hacer todo eso el 14 de mayo es una oportunidad de cambiarlo, tenemos que decirle a la gente que está la oportunidad el 14 de mayo de quedarse en su casa o ir a buscar el cambio, ojalá se dé ese cambio y cuando Martín sea gobernador de los frutos que la gente se merece”, cerró.

Propuestas.

Dentro de las principales propuestas de Juntos por el Cambio de Guatraché se encuentran asfaltar más calles, reemplazo de luminarias halógenas del alumbrado público por luces Led gestionadas y adquiridas, instalación de más cámaras de vigilancia, reparación y mantenimiento de caminos vecinales, fomentar la instalación en el parque industrial de nuevas metalúrgicas, talleres, industrias y actividades afines y la más importante, proyectar la construcción de un edificio que permita la radicación de empresas que elaboren nuevos productos con la materia prima de la región láctea.

