“Aquí no hay protección para nadie”, aseguró Ziliotto

Finalizado el acto de adjudicación de viviendas del Plan Mi Casa en Telén, el gobernador Sergio Ziliotto ofreció una conferencia de prensa en la que fue consultado por el caso de Lucio Dupuy. “A mi nunca me ha temblado el pulso para echar a un funcionario. Esta es una situación terrible y actuaremos con la dureza que demanda”, enfatizó el mandatario.

El Gobernador dijo que lo primero que se hizo ante la situación fue “estar cerca de la familia, conteniéndola, para ayudarlos a pasar este momento tan difícil. Este es un hecho que emocionalmente quiebra, colapsa”, explicó.

“Se ha entregado toda la información”

Por otra parte, el mandatario confirmó que se entregó “toda la información que corresponde a los organismos que tienen competencia ante estos hechos: a la Justicia para que esclarezca lo que pasó y haya justicia con Lucio; y en el caso de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, toda la información de todas las áreas, porque es el organismo que va a determinar si hubo responsabilidad de funcionarios públicos. En ese sentido vamos a cumplir a rajatabla lo que decida la Justicia y los organismos de contralor administrativo”.

“Cada uno tendrá que hacerse cargo”

“Aquí no hay protección para nadie -enfatizó el Gobernador pampeano-, cada uno tendrá que hacerse cargo de lo que hizo y de lo que no hizo. Estamos comprometidos con que realmente se sepa la verdad. Y, como siempre lo hicimos, cuando hay un funcionario que sale por fuera de lo que marcan las normas legales, queda desplazado del cargo. A mí nunca me tembló el pulso para echar a un funcionario. Esta es una situación terrible y actuaremos con la dureza que demanda”, aseguró.

Vacunación y nueva variante

Ziliotto fue inquirido acerca de la preocupación por la variante Omicrón de COVID-19, por lo que aseguró que “estamos alerta porque la pandemia no terminó. Tenemos que mantener todos los protocolos, debemos cuidarnos y tener responsabilidad social en la sociedad pampeana y tener muy en cuenta que hay que vacunarse”.

“Tenemos que aprovechar todo el verano para vacunar masivamente, para que la mayor cantidad de gente tenga las dos dosis colocadas y el refuerzo. Principalmente los grupos de riesgo. Esa es la manera de cuidarnos”.

Ziliotto explicó que hay dos claves para resolver la pandemia lo mejor posible: “el aislamiento y la vacunación. Las épocas de aislamiento terminaron, nos queda la vacunación. Creo que tenemos que pensar que hoy estamos cuidando más al prójimo que a uno mismo cuando nos vacunamos. Y tenemos un fuerte acompañamiento de la sociedad pampeana”.

Paritarias

Consultado en relación a las próximas paritarias, Ziliotto confirmó que se realizarán a partir del 9 de diciembre. “Dialogaremos con los gremios, anticipándoles el estado de las finanzas de la administración pública, y en función de eso definiremos cuál es la pauta anual y otros temas que hay dentro del temario”.

El mandatario explicó que “es una práctica permanente en La Pampa. Las paritarias funcionaron a pesar de la pandemia y, como siempre decimos, haremos el mayor esfuerzo posible, en el marco de una administración responsable de las finanzas públicas, que son nada más ni nada menos que los recursos de todas y todos los pampeanos”.

Más viviendas

Sobre la proyección en cuanto a construcción de viviendas para 2022, informó que su Gobierno tiene “una previsión presupuestaria y una decisión política de que se sigan construyendo viviendas. Siempre digo: vivienda que se termina, vivienda que comienza, porque hay gente que necesita que el Estado dé respuestas. Estas viviendas nacen de una construcción colectiva, donde todos aportamos y todos asumimos responsabilidades. Que los adjudicatarios paguen la cuota significa que veinte mil familias en La Pampa están cada día más cerca de tener el mismo derecho que están ejerciendo ellos”

