APA: más de 30 años promoviendo el adecuado aprovechamiento del recurso

La Administración Provincial del Agua (APA) es un organismo dependiente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, que tiene como objetivo conservar y proteger las fuentes y cursos de aguas superficiales y subterráneas, promover, ejecutar y supervisar los servicios sanitarios de jurisdicción y competencia del Gobierno provincial.

La APA implementa programas para mejorar la prestación del servicio público de agua en todas las localidades pampeanas y realiza el control y seguimiento de los servicios de agua potable y de tratamiento de líquidos cloacales de la Provincia, a través de su laboratorio.

Detalles de su creación

El aprovechamiento de los recursos hídricos superficiales y subterráneos ha sido una constante en la provincia de La Pampa. Un hecho demostrativo de esto es que ni bien se concretó la provincialización en 1952, se creó el Departamento de Aguas Subterráneas, dependiente del entonces Ministerio de Obras Públicas.

En forma simultánea se desarrollaron acciones gubernativas dirigidas al aprovechamiento integral del Río Colorado, creándose para ello el organismo específico que es el Ente Provincial del Río Colorado.

Posteriormente y a fin de dotar a las localidades pampeanas de los beneficios del Servicio de Agua Potable, el 31 de agosto de 1965 La Pampa adhirió al plan fijado por el Banco Interamericano de Desarrollo para gestionar la financiación de las obras, vía Servicio Nacional de Agua Potable.

Mediante el Decreto Nº 466/66 se puso en funcionamiento el Servicio de Agua Potable y Saneamiento Ambiental, llamado con sus siglas S.A.P.S.A., con jurisdicción en todo el ámbito provincial. Años después, con la instauración del Gobierno democrático en 1973 surgió la necesidad de encarar políticamente gestiones relacionadas con la problemática hídrica pampeana regional. Hablamos de la Cuenca del Río Colorado, la Cuenca del Río Desaguadero – Salado Chadileuvú – Curacó, la Sub Cuenca del Río Atuel y el aprovechamiento de los manantiales de la meseta Basáltica, entre otros. La responsabilidad de estas tareas recayó sobre el Consejo Provincial del Agua, cuya vigencia estableció la Ley provincial Nº 481 de diciembre de 1973.

Finalmente en febrero de 1977 y como consecuencia de la fusión de los organismos mencionados, a excepción del Ente Provincial del Río Colorado, surgió lo que hoy conocemos como la Administración Provincial del Agua.

Área de Recursos Subterráneos y Superficiales

El agua subterránea fue y es de vital importancia en la provincia de La Pampa, ya que la casi totalidad de los servicios se surten con agua proveniente de este origen, como única fuente, o como fuente complementaria. Para disponer de este recurso es necesario realizar perforaciones, existiendo en la actualidad más de 700 conectadas a los servicios de agua potable.

Las tareas desarrolladas incluyen:

Ubicación:

Para la ubicación y diseño de las captaciones, primero debe realizarse un estudio de fuentes, que consiste en realizar una serie de exploraciones hidrogeológicas. El geólogo se vale de metodologías directas e indirectas, que le permiten definir las áreas más apropiadas para desarrollar el estudio de fuentes.

Exploración:

Si se estima que el acuífero puede brindar agua de calidad potable, se realizan perforaciones de exploración. La ejecución de éstas implica perforar y relevar cierta cantidad de variables a distintas profundidades. El trabajo posterior en gabinete permite ajustar el diseño de los pozos, su ubicación, la extensión del acuífero y su potencialidad, entre otras cosas.

Desde mediados del siglo pasado y hasta la actualidad se han estado realizando estudios de fuentes en toda la Provincia. Toda esa información hidrogeológica constituye uno de los activos más importantes de la APA y permite, entre otras cosas, simplificar las tareas de diseño de captaciones, ya sea las que se ejecutan por administración o las que realizan los particulares.

Perforación:

Una vez definidos los lugares donde se realizarán las captaciones, se procede a la construcción de los pozos, que son perforaciones verticales de diámetro reducido y se realizan con máquinas especiales. El método que utiliza la APA para ejecutar las perforaciones es el de rotación con inyección directa, que consiste en la introducción en el subsuelo de una herramienta giratoria (trépano o tricono), que va moliendo las formaciones que atraviesa. El movimiento de rotación lo transmiten las barras donde va roscado el trépano y que son tubos de gran espesor de pared.

Para extraer los sólidos del fondo de la perforación se emplean lodos preparados especialmente. La elevada viscosidad de éstos, permite el arrastre hasta la superficie del material disgregado. Luego de decantado, el lodo se bombea a alta presión por dentro de las barras, pasando por el trépano y por el espacio entre las barras y la perforación, ascendiendo nuevamente a la superficie y completando un circuito. El lodo también proporciona estabilidad a las paredes de la perforación, para evitar el desmoronamiento durante su construcción. Durante las tareas de perforación, a profundidades regulares, se extraen muestras del material penetrado, las que luego de procesadas, permitirán definir el perfil geológico del pozo.

Una vez finalizada la perforación, se introduce dentro de ella una camisa o ademe de diámetro menor, que tiene una o más secciones que presentan ranuras y que constituyen los filtros por donde ingresará el agua.

El espacio anular entre la perforación y la camisa se rellena con grava seleccionada, que oficia de prefiltro, evitando que ingresen materiales finos al pozo y sostiene las paredes de la perforación, para que no colapsen.

Luego siguen las tareas de limpieza y desarrollo, durante las cuales se busca obtener el mayor rendimiento posible de la perforación, procurando que el agua tareas de aforo, se obtienen los datos hidráulicos que permiten la selección de las bombas necesarias para la extracción del agua y se toman muestras de agua para su posterior análisis.

Meteorología:

Dentro de las actividades que realiza la Administración Provincial del Agua en lo referente a la meteorología se encuentran:

La recolección de datos meteorológicos, que gracias a las 12 estaciones colocadas en puntos estratégicos de la Provincia, ofrecen una cobertura muy amplia de los cambios climáticos que se van presentando en nuestro territorio y que influyen muy fuertemente en los recursos hídricos.

Pluviometría:

El relevamiento de datos de lluvias, de la extensa red pluviométrica que funciona desde el año 1921, aportan gran cantidad de información para la realización de estudios, contribuyen a diferentes organismos, profesionales e instituciones educativas que utilizan estos datos para proyectos, tesis y trabajos bibliográficos que van enriqueciendo la historia de la Provincia.

Freatimetría:

Dado el deterioro ambiental causado por el hombre la medición de los niveles freáticos, en perforaciones especialmente diseñadas para este control, es imprescindible para conocer la altura y características de las aguas subterráneas.

El valor de cuidado

El Laboratorio de la Administración Provincial del Agua (APA) está ubicado en calle Hilario Lagos al 333 frente al santarroseño Parque Oliver y cumple una función totalmente esencial: controlar la calidad de agua de consumo de pampeanas y pampeanos. Son 84 las localidades a las que se le realiza un seguimiento de los Servicios de Agua Potable a través de profesionales y técnicos que cuentan con una amplia experiencia en aguas.

En el Laboratorio se llevan adelante análisis de aguas de consumo y otras procedentes de perforaciones, reservorios, agua de redes, molinos y lagunas, entre otros. Andrea Boeris, jefa del Laboraratorio, detalló a la Agencia Provincial de Noticias que “hacemos el control de calidad de aguas de consumo a 84 localidades y a su vez también realizamos análisis Físico Químicos y Bacteriológico a la Secretaría de Recursos Hídricos, que llamamos cliente interno y además a terceros, es decir que se paga un arancel que está en la página de Rentas de la Provincia y se le hace un análisis de agua a toda persona que lo requiera”.

En cuanto al muestreo que se desarrolla en los distintos puntos de la Provincia, Boeris explica que la “periodicidad que tiene es que en época no pandémica, tenemos las localidades agrupadas en zonas y la idea que por lo general se cumple es hacer cuatro recorridos al año por cada localidad, porque lo ideal es realizar cuatro bacteriológicos al año, uno en cada época y a su vez se realizan dos Físico Químicos al año”.

Desde el año 2005 se logró la Certificación de Capacidad otorgada por el COFILAB (Consejo Fiscalizador de Laboratorios) dependiente de la AQA, participando de inter laboratorios que permiten calificar con una puntuación de aprobación destacada el Desempeño del Laboratorio.

Programas – Programa Provincial de Agua y Saneamiento (ProPAyS)

Uno de los objetivos principales de la APA es aumentar su presencia en la prestación de los Servicios Públicos de Agua y Saneamiento de la Provincia.

Con este objetivo, a través de su personal técnico, visita periódicamente a cada una de las localidades controlando los servicios de agua y cloacas para conocer sus problemas y necesidades más urgentes. Como resultado de estas acciones se pudo observar que la mayoría de los servicios requería la ejecución de trabajos que, si bien no representaban grandes inversiones, no estaban muchas veces al alcance de los Entes Prestadores. Ante esta situación, y con el objeto de asistir técnica y económicamente a éstos, la APA implementó en 2005 el Programa Provincial de Agua y Saneamiento (ProPAyS), pensado fundamentalmente para encontrar soluciones a problemas que requieren baja inversión.

Enmarcado en la política de descentralización planteada por el Gobierno, y con el objetivo de mejorar los servicios existentes con trabajos que requieren baja inversión, la APA implementó el ProPAyS que constituye una herramienta eficaz, de bajo costo y ejecución controlada. Es descentralizado porque permite la generación de mano de obra y la adquisición de diversos materiales en cada localidad, y porque la dirección y ejecución de la obra son responsabilidad de cada Ente Prestador, lo que garantiza un mayor compromiso con la calidad final de la obra. Es eficaz porque los proyectos están basados en un relevamiento de los servicios, lo que permite responder a las reales necesidades de éstos.

Es de bajo costo porque sólo se prevén transferencias para la adquisición de materiales. Es de ejecución controlada porque esas transferencias están respaldadas con la firma de convenios específicos con cada prestador, donde se explicitan los mecanismos de rendición de las inversiones realizadas, y se prevé el control de las obras para constatar su correcta ejecución y la aplicación adecuada de los fondos transferidos.

A través de este programa se ejecutan obras como por ejemplo: ampliación de la capacidad de reserva mediante ejecución y/o adquisición e instalación de cisternas o tanques elevados, adecuaciones del servicio y/o renovaciones parciales o ampliaciones de red, instalación de equipos de ósmosis inversa, construcción y/o trabajos de mantenimiento y/o reparaciones en acueductos instalación de medidores domiciliarios.

Programa para el Sector de Desagües Cloacales (PROSEDEC)

Del relevamiento de los servicios efectuado por la APA se han detectado problemas de distinto tipo tales como que el sistema de tratamiento no es eficiente y la recaudación por el servicio es baja, lo que se traduce en que la obra no cumple con su objetivo sanitario, se sub-utiliza una intraestructura muy costosa y los entes prestadores son deficitarios.

Gran parte de estos inconvenientes se originan en la baja cantidad de conexiones y en un inadecuado uso y mantenimiento del sistema.

Por ello la APA implementó el PROSEDEC (Programa para el Sector de Desagües Cloacales) con el objeto de alcanzar un adecuado nivel de calidad en la prestación de los servicios tanto existentes como a construirse. Este programa se sustenta en una mayor presencia y apoyo del Estado provincial sobre este servicio esencial sin desconocer la titularidad municipal, y una fuerte descentralización a este nivel en cuanto a la ejecución de acciones y/u obras de pequeña a mediana envergadura.

Es descentralizado porque permite la generación de mano de obra y la adquisición de diversos materiales en cada localidad, eficaz porque las acciones y/u obras están basados en un relevamiento constante de los servicios, de bajo costo porque sólo se prevén transferencias para la adquisición de materiales y obras de pequeña envergadura, y de ejecución controlada porque esas transferencias están respaldadas con la firma de convenios específicos con cada prestador, donde se explicitan los mecanismos de rendición de las inversiones realizadas, y se prevé el control de las obras para constatar su correcta ejecución y la aplicación adecuada de los fondos transferidos.

Mediante este programa se logra recomponer los sistemas mediante el aumento de conexiones domiciliarias y la ejecución de obras de adecuación, asesorar a las Municipalidades y/o Entes Prestadores y un mayor involucramiento de la comunidad.

Por ello, mediante un subprograma específico se aumenta el número de conexiones ayudando principalmente a la población de bajos recursos, mediante la asistencia conjunta del Estado provincial (quien aporta fondos), y las Municipalidades (que se encargan de la ejecución de las conexiones).

Estas tareas se complementan con actividades vinculadas a la concientización de la comunidad y asesoramiento a los titulares y/o entes prestadores del servicio.

Esta acción tiene un impacto socio-ambiental positivo ya que contribuirá a elevar las condiciones de higiene y de salud así como el bienestar de la población, a través de la mejora en la calidad de la prestación de los servicios de desagües cloacales en la Provincia.

Programa para el Mantenimiento de Obras Hídricas y Desagües Pluviales (ProManCa)

La Administración Provincial del Agua lleva adelante el Programa para el Mantenimiento de Obras Hídricas y Desagües Pluviales (ProManCa), que permite a las distintas localidades pampeanas y al Poder Ejecutivo Provincial, en conjunto, acordar cómo prevenir los posibles problemas que pudieran generarse como consecuencia de los excedentes hídricos. El objetivo es el mantenimiento de las obras que transportan los excedentes hídricos, como así también la construcción de nuevos canales con el mismo fin.

Es de suma importancia tener los canales limpios y con el mantenimiento necesario, en especial en el norte provincial que ha sufrido graves inundaciones. Cuando se habla de limpieza es por sobre todas la cosas el junco, que es lo que produce el daño, que hace una cortina dentro del canal que reduce su caudal porque el agua no lo puede arrastrar, lo vuelca pero al volcarlo la hoja del junco es una cinta, se superpone una con la otra e impide el paso del agua.

Para los intendentes e intendentas este Programa es fundamental porque se les hace imposible sino hacerlo, por falta de equipos y también por falta de fondos, porque no tienen una tasa por mantenimiento de canales, entonces no lo pueden afrontar con recursos municipales y para ello está el aporte de la Provincia con dicho Programa.

Brigada del Agua

La Brigada del Agua nace a partir de la necesidad de generar conciencia sobre la utilización y cuidados del uso del agua. Esta iniciativa surge desde la Administración Provincial del Agua (APA), consiste en una obra de teatro destinada para alumnos del nivel primario y jardincitos. Comprende a las instituciones educativas de Santa Rosa y las del interior de la Provincia. La Brigada del Agua intenta llegar a los chicos, para que ellos mismos adopten conductas respecto al cuidado del agua y todo lo que ello involucra, como el cuidado del ambiente. La obra en cuestión es muy rica en contenidos, ya que se trabaja desde lo lúdico el juego, haciéndolos partícipes a ellos a detectar el error, por ejemplo qué medidas tomar cuando vemos una canilla goteando, o en qué horarios es más conveniente regar las plantas, baldear las veredas, lavar el auto, cómo cepillarse los dientes y no dejar la canilla abierta, cómo lavar los platos, entre otros. Involucra diversos aspectos del arte, como es la música y la danza. La propuesta consiste en generar una cultura del agua a través de diferentes expresiones puestas en escena.